Vreme: Zvečer bo še spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Zvečer in ponoči bo še spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše v severnih in zahodnih krajih. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.