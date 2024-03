#foto Skupina Siddharta izdala album X

Skupina Siddharta je uradno izdala svoj deseti avtorski album z desetimi novimi skladbami poimenovan X. Ob svečanosti v Mestnem muzeju so pred zbranimi predstavili tudi videospot za skladbo 1minuta, ki je bila v zvočni obliki v posluh na voljo že prej. Gre za krepko čez 5 minut dolgo pop skladbo, za katero Tomi Meglič, vokalist, kitarist in avtor pravi: »Zgolj na podlagi te skladbe, bo tisti, ki bo poslušal ploščo, presenečen, ker je preostanek še vedno poln punka in metala.« Album je produciral Dejan Radičević.