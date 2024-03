Po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda pogajanja ves čas tečejo zelo dobro in konstruktivno, ob tem pa meni, da gre zdaj »bolj za prepričevanje prepričanih«. Sindikat jih po njegovih besedah želi »zvabiti«" v pogajanja o uvrstitvi operaterjev v plačne razrede, a so, kot je zatrdil, že na začetku sklenili, da ta pogajanja tečejo znotraj centralnega pogajalskega procesa o prenovi plačnega sistema.

Zato je Medved prepričan, da so, kar se tiče pristojnosti pogajalske skupine, ki jo vodi, s sindikati dogovorili vse in so soglasni v vseh točkah stavkovnih zahtev. »Tako da stavka, ki izčrpava operaterje že kar nekaj časa, ni potrebna,« je dejal v izjavi za medije. Po njegovi oceni je nepotrebna že od vsega začetka, saj bi vprašanje pogojev dela operaterjev reševali že brez stavkovnih zahtev, kar pa se tiče njihovega gmotnega položaja, pa je vlada že pred časom ugotovila, da je ta poklic podcenjen in z uredbo formirala novo delovno mesto operaterja dispečerja kot osnovo za pogajanja.

Umeščanje v plačne razrede je predmet krovnih pogajanj v javnem sektorju, je poudaril Medved in opozoril na »mešanje« pogajalske skupine za reševanje stavkovnih zahtev in pogajalskega procesa na krovni ravni.

Sindikate so sicer razburila zadnja izhodišča vladne strani, v katerih so novo delovno mesto operaterja dispečerja v odpravi nesorazmerij naslovili z dvigom plač le za dva plačna razreda. A Medved poudarja, da to po prevedbi na novo plačno lestvico pomeni več kot 30-odstotno povišanje plač in temu ustrezno višje dodatke.

»To je pesek v oči,« pa na to odgovarja predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah. Po njegovih besedah gre za manipulacijo, saj je treba upoštevati dejanski znesek, na katerega bosta med drugim vplivala petletna časovnica prenove plačnega sistema in inflacija.

V sindikatu tako vztrajajo pri zahtevi, da se operaterji oziroma dispečerji v centrih za obveščanje uvrstijo v takšen plačni razred, kot velja za najvišje uvrščene dispečerje v javnem sektorju. Prav tako po Lahovih besedah nimajo jasnih zagotovil, kar se tiče kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, čeprav je Medved zatrdil, da so glede te točke hitro našli skupni jezik.

Sindikat tako do 15. marca pričakuje nov vladni protipredlog, na podlagi katerega bodo odločali o morebitni zaostritvi stavkovnih aktivnosti, ne izključujejo niti protesta.

Vladna stran po drugi strani še vedno upa, da se bo sindikat skupaj s stavkovnim odborom vendarle odločil za prekinitev, ne le za zamrznitev stavke. Po besedah državnega sekretarja bodo tako v okviru krovnih pogajanj veliko lažje našli skupni jezik.

Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli 19. februarja, poteka pa v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem, sicer pa operaterji stavkajo na delovnih mestih. Sindikat ministrstva za obrambo želi izboljšanje plač operaterjev, med stavkovnimi zahtevami pa so ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.