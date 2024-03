Ana Roš zamenjala prvega kuharja

Kolumbijski kuhar Leonardo Fonseca, po Ani Roš sicer prvo ime prestižne kobariške Hiše Franko in glavni kuhar nove restavracije Jaz, ki biva v ljubljanskem Knafljevem prehodu, ne kuha več v gostinskih obratih v lasti Ane Roš. Fonseca je vest objavil na svojem Instagram profilu zadnji delovni dan januarja, februarja pa je začel iskati novo službo, saj iz Slovenije ni odpotoval v domovino, kot bi morda predvideli. Fonseca se je v zapisu zahvalil vsem gostom omenjenih lokalov in Ani Roš za priložnost, ni pa omenil, kaj ga je pognalo novim priložnostim naproti. »Če mislite, da lahko kuhamo skupaj, ne bodite sramežljivi in me pokličite. Slovenija je še vedno moj dom,« je ob koncu zapisal za mnoge trenutno najboljših kuhar v Sloveniji. Mimogrede, Leonardo Fonseca je prišel v Hišo Franko leta 2018, pred tem je kuhal doma in na Danskem. Po nekaterih podatkih ima restavracija Jaz sicer že novega kuharja, to je tržaški mojster Alex Iacoviello.