»Delegacija Hamasa je zapustila Kairo,« je poročal egiptovski časnik Al Qahera News, ki ima vire v egiptovski obveščevalni službi. Po navedbah časnika se bodo pogajanja o novem premirju v Gazi nadaljevala prihodnji teden.

Kmalu zatem je odhod delegatov iz egiptovske prestolnice po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdilo tudi gibanje.

Zadnji krog pogajanj o premirju, ki so ta teden potekali v Kairu, naj bi se v sredo končal brez preboja. Krivda za to je po besedah gibanja na strani Izraela, ki da je zavrnil zahtevo skupine po umiku izraelske vojske iz Gaze, krepitvi dotoka humanitarne pomoči in vrnitvi razseljenih Palestincev, navaja katarska televizija Al Jazeera.

ZDA, Katar in Egipt si sicer že več tednov neuspešno prizadevajo doseči dogovor, po katerem bi gibanje izpustilo do 40 talcev v zameno za enomesečno prekinitev ognja, izpustitev nekaterih palestinskih zapornikov in povečan dotok pomoči v Gazo.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je bilo v napadih iz zraka v južnem in osrednjem delu Gaze ubitih 17 palestinskih borcev. Vojska je po lastnih navedbah med drugim napadla poveljniški center Hamasa in vhode v predore gibanja, odkrila pa naj bi tudi delavnice za proizvodnjo orožja ter skladišča z vojaško opremo.