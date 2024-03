New Swing Quartet & Oto Pestner letos obeležujejo že več kot 55 let na (slovenski) glasbeni sceni. Obletnico bodo z Gala koncertom v Festivalni dvorani praznovali v soboto, 16. marca. Obiskovalcem se bodo poklonili z repertoarjem njihovih največjih gospel, swing in jazz uspešnic ter izborom zimzelenih uspešnic Ota Pestnerja, obljublja organizator.

Tako Oto Pestner kot sam New Swing Quartet ne potrebujejo dodatne predstavitve, saj so prave legende slovenske glasbe. Ustvarjajo že več kot pol stoletja, nastopili so na več kot tisoč koncertih po celem svetu, nastopali v največjih in najbolj prestižnih dvoranah in na stadionih, izdali 46 albumov, gostovali pri Titu in Bilu Clintonu, zapeli pa tudi papežu Janezu Pavlu II.