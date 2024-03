Komisija se je postopka lotila septembra, ko se je v medijih začelo problematizirati službeno pot tedanje ministrice in štirih uslužbenk Ministrstva za javno upravo, ki so julija odpotovale na Visoki forum Združenih narodov na temo trajnostnega razvoja v New Yorku. Na poti je bil prisoten tudi zakonec tedanje ministrice, vendar je komisija ugotovila, da MJU ni izvedel nobenih aktivnosti v zvezi z rezervacijo letalske karte ali nastanitvijo zakonca v New Yorku in da to ni bremenilo proračuna Republike Slovenije, zato tudi v zvezi s temi vprašanji kršitev ni bilo mogoče potrditi.

Komisija je sicer ugotovila, da odrejanje in poročanje o službenih poteh v tujino in koriščenje VIP letaliških storitev ni ustrezno oziroma urejeno. Prav tako je opozorila, da bi bilo treba v zvezi s spremljanjem (in prenočevanjem) družinskih članov funkcionarjev in javnih uslužbencev na službenih poteh zavzeti jasno stališče, da morajo biti vsi zasebni stroški strogo ločeni od javnih sredstev.

V KPK še poudarjajo, da bi bilo ta področja nujno urediti tudi zato, da bi bila merila, kriteriji in splošna pravila vnaprej jasni, kar bi med drugim omogočilo bolj transparentno porabo javnih sredstev ter ravnanja funkcionarjev in javnih uslužbencev. Vladi so zato priporočili sprejem ustreznih pravil oziroma stališč v zvezi s številčnostjo delegacij, uporabo VIP letaliških prehodov, odrejanjem službenih poti in poročanjem o njih ter spremljanjem družinskih članov. Priporočajo tudi vzpostavitev meril preverjanja smotrnosti posameznih delegacij na ravni izvršilne veje oblasti, ki naj vključuje tudi ekonomsko presojo namena in učinka posamezne delegacije glede na strateško določene cilje oziroma interese države.

Glede pravilnosti in smotrnosti poslovanja MJU v konkretnem primeru je Komisija zadevo odstopila v reševanje Računskemu sodišču RS, saj sama nima pristojnosti, da se opredeljuje do ekonomičnosti in pravilnosti poslovanja oziroma višine stroškov, ki so nastali s konkretno službeno potjo.

