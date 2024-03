Izvršilni odbor SDS je svojim poslancem na začetku februarja v podpis pomolil zavezo, da bodo do konca mandata ostali člani in poslanci SDS. Zvestobo stranki je potrdilo 24 od 27 poslancev. Izjave niso podpisali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Če se je takrat ugibalo, kakšne utegnejo biti posledice, sedaj že vidimo obris sankcij, ki bo doletela trojico. Logar in Irgl bosta v državnega zboru po novem sedela v zadnji klopi skupaj s Kalohom, pri čemer naj bi našteti razpravljali le še v redkih primerih. Prav tako niso več vabljeni na seje poslanske skupine SDS, neuradno pa naj bi vodja poslancev Jelka Godec v skladu s sklepom poslanske skupine še ta teden predlagala njihove menjave v delovnih telesih državnega zbora, v katerih so doslej delovali kot člani.

Ostali naj bi tudi brez članstva v mednarodnih delegacijah, predsedniška in podpredsedniška mesta v odborih državnega zbora pa naj bi medtem zaenkrat zadržali. Irglova je predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter članica odbora za zunanjo politiko in odbora za delo. Logar kot podpredsednik sedi v odboru za zunanjo politiko in kot član v odboru finance. Kaloh je medtem podpredsednik odbora za pravosodje, član komisije za narodni skupnosti, član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter član odbora za zdravstvo. Logarja, Irgl in Kaloha v SDS sicer ne morejo izključiti iz strankine poslanske skupine, odidejo lahko le sami. Janša je je februarja že dejal, da izključevali ne bodo nikogar, je pa takrat namignil, da utegnejo trojici odreči pozicije, ki jih zasedajo v parlamentarnih delovnih telesih.

S tem, da utegne SDS izgubiti tri poslanske glasove, se sicer Janša ne obremenjuje, saj da je razlika med 24 in 27 poslanci lahko strateškega pomena, če si v koaliciji, če si v opoziciji, pa ne. Stranka je sicer Logarju, ki se prek svoje Platforme sodelovanja, ki jo je ustanovil maja lani, že dalj časa spogleduje s samostojno politično potjo, že decembra lani dala jasno vedeti, da ne more več sedeti na dveh stolčkih. Izvršilni odbor takrat ni predlagal izključitve Logarja, ga je pa med vrsticami pozval, naj sam zapusti SDS. Janša je zatem javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta »razčisti in uredi statusne zadeve v poslanski skupini«. Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede poti zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Je pa Logar, spomnimo, novembra lani odstopil kot predsednik sveta SDS.