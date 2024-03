Oktobra 2021 so v Novi Mehiki začeli snemati film Rust z Alecom Baldwinom v glavni vlogi. 21. oktobra so snemali na ranču Bonanza Creek. Tako kot v vsakem vesternu je bilo tudi na prizorišču snemanja filma Rust veliko filmskega orožja. V enem izmed prizorov tistega dne naj bi Baldwin pištolo potegnil iz toka ter streljal proti kameri, ker so želeli posneti dramatični kader. Med pripravami na prizor je Baldwin ekipi razlagal, kako bo to storil. »Torej, potegnem pištolo iz toka in bum!« Ko je to res storil, se je pištola sprožila, naboj pa je snemalko Halyno Hutchins zadel v prsi, med prevozom v bolnišnico je umrla, režiser Joel Souza, ki je stal za njo, pa je bil ranjen v ramo. Šokirani igralec je dan kasneje na twitterju izrazil obžalovanje »zaradi tragične nesreče, ki je vzela življenje Halyne Hutchins, žene, matere in globoko občudovane sodelavke. S policijo odkrito sodelujem v preiskavi o tem, kako je prišlo do te tragedije.« Veliko špekulacij je bilo, kaj se je pravzaprav zgodilo: je igralec dejansko pritisnil na sprožilec ali ne; ali so bili vsi postopki v zvezi z varnostjo izpeljani tako, kot je predpisano; kako so na snemanje sploh prišli pravi naboji ...

Snemanje kot ruska ruleta

Del te zgodbe se je razkril na sodišču, kjer so pred dvema tednoma začeli sojenje orožarki filmske ekipe Hannah Gutierrez Reed zaradi povzročitve smrti zaradi malomarnosti. 26-letnica je bila tista, ki je igralcu Baldwinu dala pištolo s pravim nabojem, ta pa je nato smrtno ranil nesrečno snemalko. Na posnetkih, predvajanih v sodni dvorani, je videti, da je Baldwin pred usodnim strelom mahal z rekvizitno pištolo s slepimi naboji in jih izstrelil v bližino snemalcev. Nato je orožarko spraševal, zakaj nima pripravljenega več orožja, po režiserjevem klicu, da je konec snemanja, pa je dejal: »Še enkrat! Še enkrat! Še enkrat! Takoj! Znova napolnimo! Imeti bi morali dve pištoli in obe napolnjeni z naboji!«

Na sojenju je tožilka prepričala porotnike, da Hannah Gutierrez Reed ni ustrezno zavarovala orožja na prizorišču snemanja, njena malomarnost pa je privedla do smrti snemalke. Snemanje filma so zaradi njene malomarnosti celo opisali kot »rusko ruleto«. Očitali so ji, da je na snemanje prihajala nepripravljena, celo pod vplivom drog in alkohola, na dan nesreče pa naj bi imela mačka. Argument obrambe je bil, da je orožarka, ki ji grozi do 18 mesecev zaporne kazni, le priročno žrtveno jagnje. Njen odvetnik Jason Bowles je že napovedal, da se bodo na odločitev sodišča pritožili, saj menijo, da ni bila opravljena temeljita preiskava streljanja, ki se je zgodilo oktobra 2021 na snemanju filma.

Na sojenju Baldwinu ista sodnica

Zdaj ko so znani dokazi, bodo tožilci skušali obsoditi še Baldwina. Igralec sicer trdi, da je nedolžen in da ob smrtonosnem strelu ni pritisnil na sprožilec. Baldwin je bil streljanja obtožen že januarja 2023, a je bila nekaj mesecev kasneje obtožnica umaknjena zaradi dokazov, da je bila pištola morda predelana tako, da bi se lahko sprožila, ne da bi kdo pritisnil na sprožilec. Potem ko je neodvisni forenzični test ugotovil, da bi igralec moral sprožiti pištolo, ki je ubila snemalko, so bil vložene nove obtožbe.

Sojenje Baldwinu se bo začelo julija, tako kot orožarka pa je obtožen smrti zaradi malomarnosti. Kot poročajo ameriški mediji, je sojenje orožarki igralcu omogočilo nenavaden vpogled v sojenje, saj bosta na njegovem sojenju ista sodnica in tožilka, prav tako bodo iste nekatere priče.

Tragedija je na kratko prekinila snemanje filma, ki so ga potem lani dokončali v Montani. Ni pa še znano, kdaj bo prišel v kinodvorane.