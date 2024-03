Tožilci so porotnike uspeli prepričati, da Gutierrez ni ustrezno zavarovala orožja na sceni, njena malomarnost pa je privedla do smrti snemalke. Argument obrambe je, da je orožarka, ki ji grozi do 18 mesecev zaporne kazni, le ustrezno žrtveno jagnje.

Sojenje je trajalo dva tedna, tožilci pa so uspeli dokazati, da je Gutierrez na sceno prinesla šest pravih nabojev, nanje pozabila in jih več ni našla vse do tragedije.

Odgovorna je bila za več kot 20 kosov orožja med snemanjem, v času tragedije pa je ni bilo na sceni. Tožilci so ji očitali, da je bila redno malomarna, ni opravljala svojega dela, kot je preverjanje, ali so naboji, ki jih nalaga v orožje, pravi. Snemanje filma Rust so primerjali z igranjem ruske rulete.

Zdaj, ko so dokazali, da je odgovorna orožarka, bodo tožilci skušali obsoditi Baldwina, ki mu bodo začeli soditi julija. Obtožen je prav tako nenamernega uboja, ker je pritisnil na sprožilca, čeprav trdi, da tega ni storil.

Baldwin se je med premorom pri snemanju igral s pištolo, nameril proti snemalki in jo ubil. Naboj je prebil njeno oprsje in zadel še režiserja. Baldwin zagotavlja, da niti pomislil ni, da bi lahko bil v pištoli pravi naboj.

Tragedija je na kratko prekinila snemanje filma, ki pa so ga potem lani dokončali v Montani. Ni še znano, kdaj bo prišel v kinodvorane.