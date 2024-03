Za Real, ki je včeraj praznoval 122. rojstni dan, se je sreda začela s slabimi novicami. Jude Bellingham je bil zaradi izključitve na tekmi španskega prvenstva proti Valencii kaznovan s prepovedjo igranja dveh tekem v španskem prvenstvu. Špansko tožilstvo je objavilo, da zahteva štiri leta in devet mesecev zaporne kazni za trenerja Carla Ancelottija. V obtožbi so zapisali, da je v letih 2014 in 2025 špansko državno blagajno prikrajšal za več kot milijon evrov zaslužka, ker ni prijavil dohodka od osebnostnih pravic. Kot trener Reala je plačal davek na plačo, ni pa prijavil prihodkov iz marketinških in sponzorskih pogodb.

Real Madrid je pred podaljškom rešila prečka

Real Madrid se je tekme na proti Leipzigu lotil brez tveganja, saj je imel prednost 1:0 s prve tekme v Nemčiji, kjer pa so bili gostitelji boljši in nevarnejši. Španci so pametno zadrževali žogo in si v prvem polčasu niso priigrali niti ene priložnosti, zato so jih gledalci na odmor pospremili z žvižgi. Leipzig je igral pogumno in napadalno, a je Openda iz treh lepih priložnosti streljal mimo gola, poskus Simonsa pa je vratar Lunin ubranil. Drugi polčas je bil veliko bolj razburljiv, napetost je rasla in Vinicius Junior je bil na robu rdečega kartona zaradi odrivanja Orbana. Leipzig je narekoval ritem igre, imel veliko priložnosti in si po igri zaslužil podaljšek. Real Madrid je prežal na protinapade in povedel v 65. minuti po bliskoviti akciji asistenta Bellingaham in strelca Viniciusa Juniorja. Leipzig je za odgovor potreboval le štiri minute, strelec z glavo pa je bil Orban, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Real na domačem igrišču že dolgo ni bil v takšnih težavah, v 92. minuti ga je po strelu Olma rešila prečka. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 85. minute, garal za moštvo, a imel le eno priložnost za zadetek. Real Madrid ima le redko za tekmeca tako pametno, hitro in agresivno ekipo, kot je bil tokrat Leipzig. »V naši igri je bilo premalo intezivnosti. Čutila se je zavora, pomemben je bil psihološki element. Bili smo v nizkem bloku, počasni in premalo direktni, ki smo osvojili žogo, preveč je bilo podaj v stran. Nasprotnik je bil zelo kakovosten, a ni imel ni imel kaj izgubiti. Podobno smo igrali doma pred dvema letoma proti Chelsea, a je razlika v tem, da tokrat niti za trenutek nisem pomislil, da bi nas Leipzig izločil,« je tekmo analiziral trener Reala Carlo Ancelotti.

»Lepzig se je zelo dobro branil in bil nevaren v protinapadih. Imeli smo žogo v posesti, vendar premalo ljudi v ospredju, da bi bili nevarni v napadu. Eno je izid, drugo pa je igra. Po prvem polčasu smo bili zadovoljni z rezultatom, ne pa z načinom igre. Drugi polčas je bil boljši, a še vedno ne tako dober, da bi lahko rekli, da smo se očitno zasluženo uvrstili v naslednji krog. Nismo bili dobri, a na koncu smo v četrtfinalu,« je povedal Nemec v vrstah Reala Toni Kroos. »Naša predstava na obeh tekmah je bila dobra, vendar bi lahko iztržili več. Nismo bili nagrajeni za trdo delo, zato je ostal grenak priokus. Imeli smo nekaj velikih priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti,« je dodal kapetan Leipziga Willi Orban.

​Rutinsko delo evropskega prvaka

Evropski prvak Manchester City je svoje delo opravil rutinsko. Po zmagi na prvi tekmi na Danskem s 3:1 je z enakim izidom slabil tudi doma. Tekma je bila odločena že v prvih desetih minutah, ko sta zadela Akanji in Alvarez. Manchester City je postal prva ekipa v evropskih tekmovanjih, ki je na treh tekmah zapored doma dosegla vsaj tri gole. »Cilje je bil, da hitro dosežemo gol, saj bi se tekmec težko vrnil po zaostanku treh zadetkov. Nato smo nadzorovali igro,« je menil najboljši igralec tekme Manuel Akanji. »Igrali smo proti najboljši ekipi na svetu. Vesel sem, da sem navijačem dal nekaj, česar se lahko veselijo. Ponosni moramo biti na predstave, ki so nas pripeljale do te tekme, « je povedal strelec gola za Köbenhavn, norveški reprezentant Mohamed Elyounoussi.