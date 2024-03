Wang je na novinarski konferenci v Pekingu 90 minut odgovarjal na vprašanja domačih in tujih novinarjev o kopici tem, od Tajvana do Gaze.

O samoupravnem otoku, ki ga Peking v skladu s politiko ene Kitajske obravnava kot del lastnega ozemlja, je podpornike neodvisnosti Tajvana opozoril, da se bodo »opekli zaradi igre z ognjem in okusili grenke sadove lastnega početja«.

Nedavne predsedniške volitve na Tajvanu, na katerih je slavil Pekingu nenaklonjeni Lai Ching-te, je Wang označil kot zgolj lokalne volitve v enem delu Kitajske.

ZDA, ki veljajo za največjo zaveznico Tajvana, je Wang obtožil, da poskuša omejiti Kitajsko, ob tem pa dejal, da so ukrepi in sankcije Washingtona v tej smeri dosegle neverjetne ravni.

Do Evropske unije je bil zunanji minister manj oster, rekoč da v teh odnosih ni konflikta interesov. Kljub temu pa je bil kritičen do stališč EU, ki da Kitajsko hkrati opredeljuje kot partnerico in tekmico. Takšno politiko je slikovito primerjal s situacijo, ko se avto približuje križišču, na semaforju pa hkrati gorijo rdeča, rumena in zelena luč.

Glede trenutnih dveh največjih geopolitičnih žarišč je Wang povedal, da si Kitajska prizadeva za mir tako v Ukrajini kot Gazi.

Vojno v Gazi je označil kot sramoto za civilizacijo in ponovil stališče Pekinga, da bi Palestina morala postati polnopravna članica Združenih narodov. V Ukrajini je po njegovem mnenju nujno začeti mirovna pogajanja, saj da lahko v nasprotnem pride do dodatne zaostritve krize. Ob tem je zavrnil očitke Zahoda na račun kitajske nevtralnosti in stikov z Rusijo. Slednje je pohvalil in jih opredelil kot »novo paradigmo za odnose med velikimi silami«. Zagotovil je, da bo Kitajska še naprej ostala »sila miru, sila stabilnosti in sila napredka v svetu«.