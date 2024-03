Irska bo ta teden naredila »korak nazaj«, če bo glasovala proti dvema spremembama ustave, s katerima naj bi odpravili »staromoden« jezik o ženskah in uradno priznali družine, ki ne vključujejo zakonske zveze, je dejal predsednik irskega parlamenta Leo Varadkar. Ankete sicer napovedujejo nizko udeležbo in kažejo, da je 35 odstotkov volivcev še vedno neodločenih.

Sprememba med drugim predlaga črtanje člena, ki se glasi: »Država priznava, da ženska s svojim življenjem v domačem okolju daje državi oporo, brez katere ni mogoče doseči skupnega dobrega. Zato si država prizadeva zagotoviti, da matere zaradi ekonomske nujnosti ne bodo prisiljene v delo, pri čemer bi zanemarjale svoje dolžnosti v gospodinjstvu.«

Varadkar je izpostavil, da bo referendum pomenil tudi »vrednostno sodbo o tem, za kaj se zavzemamo kot družba«. Meni namreč, da bo njegova zavrnitev pomenila nazadovanje za državo, saj bi ohranili staromoden jezik o ženskah kot gospodinjah in posledično njihovih skrbstvenih in gospodinjskih dolžnosti.

Pri drugem glasovanju, bolj znanem kot »sprememba o opredelitvi družine«, bo predlagana razširitev opredelitve družine zunaj zakonske zveze na tiste, ki so v tako imenovanih trajnih razmerjih, kar pomeni, da bodo družine enakopravne, ne glede na zakonski stan staršev. Predlagana sprememba priznava, da oskrbo zagotavljajo vse vrste oseb, bodisi starši, odrasli otroci, mladoletniki, bratje in sestre ali drugi družinski člani: »Država priznava, da zagotavljanje oskrbe, ki jo člani družine zagotavljajo drug drugemu zaradi vezi, ki obstajajo med njimi, daje družbi oporo, brez katere ni mogoče doseči skupnega dobrega, in si prizadeva podpirati takšno zagotavljanje«.