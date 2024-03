Zasedanje je sklical ekvadorski veleposlanik Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez, ki je položaj na Haitiju označil za kritičnega. Washington pa je medtem povečal pritisk na haitskega premierja Ariela Henryja, naj čim prej omogoči volitve.

Henry je na položaju vodje države od atentata na predsednika Jovenela Moiseja leta 2021 in bi moral letos februarja oditi, vendar pa je z opozicijo dosegel dogovor, da ostane na oblasti do novih volitev. Zadnje na Haitiju so bile leta 2016.

Henry ima sicer težave, kako se vrniti v državo. Ko se je njegovo letalo vračalo iz Kenije, kjer je v okviru obiska lobiral za hitro namestitev mednarodnih sil, so pristanek v torek onemogočili streli na letališču prestolnice Port-au-Prince. Zato je skušal pristati v Dominikanski republiki, kjer mu tega niso dovolili. Na koncu pa je pristal v Portoriku.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je v sredo novinarjem zagotovila, da ne zahtevajo Henryjevega odstopa, vendar poudarjajo, da je zdaj čas za dokončanje političnega dogovora. Dodala je, da ZDA ne bodo pomagale Henryju pri vrnitvi na Haiti in ne bodo razpravljale o njegovih potovanjih.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je v sredo dejal, da so razmere na Haitiju nevzdržne. Najmanj 15.000 ljudi je doslej zapustilo najbolj prizadete predele Port-au-Princa, nasilje tolp pa je letos po državi zahtevalo 1193 življenj.

Zaradi nasilja, politične krize in dolgoletne suše humanitarno pomoč potrebuje približno 5,5 milijona Haitijcev oz. polovica prebivalstva države.

Veleposlanica Malte Vanessa Frazier je dejala, da so vse države članice Varnostnega sveta enako zaskrbljene glede zaskrbljujočih varnostnih razmer in nasilja tolp.