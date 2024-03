Dvoboj je tu

Supertorek, običajno silno pester dan v ZDA, ko potekajo strankarske volitve predsedniških kandidatov v največ zveznih državah hkrati, je bil tokrat predvidljiv in dolgočasen. Pravzaprav je samo potrdil dolgčas celotne letošnje strankarske volilne tekme, v kateri je bilo že vnaprej jasno, da lahko Joeja Bidna pri demokratih na poti k zmagi ustavi samo kak nepolitičen dogodek, Donalda Trumpa pri republikancih pa samo vrhovno sodišče, kar pa se ni zgodilo, saj je v ponedeljek odločilo, da mu zvezne države ne morejo prepovedati kandidature. Volilne zmage Bidna in Trumpa v torek so zato samo zapečatile nekoliko manj dolgočasen podatek, da se bosta sedmič v ameriški zgodovini pomerila ista kandidata kot na prejšnjih predsedniških volitvah (nazadnje leta 1956).