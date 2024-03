#kritika Malce premalo

Malo drugače, z naslovom opozarja novi roman Toma Podstenška, kot bi hotel s tem reči: »To je nekoliko drugačen družinski roman.« Ali: »To ni roman, ki povsem zvesto sledi Tolstojevi maksimi, tisti, saj veste, ki razlaga, da so si vse nesrečne družine podobne, vsaka družina pa je nesrečna po svoje.« Ali: »Družin si ne moremo razložiti samo s konceptoma sreče ali nesreče, še za nekaj drugega gre.« Prav res, zdi se, kot da se ti namigi skrivajo že v naslovu, pri čemer – to je že treba povedati – jih je bralka izluščila šele po branju. Tekočem branju – tudi to je treba povedati.