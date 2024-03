»Mir, mir!« sta bili glasni, največkrat slišani besedi včeraj v britanskem parlamentu, ko je finančni minister Jeremy Hunt, veteran konservativcev, ki je bil že tudi minister za zunanje zadeve, za zdravstvo ter za kulturo in medije, razlagal nov letni proračun vlade premierja Rishija Sunaka. K redu je pozivala predsedujoča podpredsednica poslanske zbornice, da bi pomirila glasne poslance, zlasti opozicijske, ki so se ves čas razburjali zaradi vsebine proračuna. »Lahko vpijete bolj potihem,« se je pošalila v nekem trenutku, v drugem pa resno zagrozila enemu od poslancev, da ga bo vrgla iz zbornice.

Alkohol in gorivo po starem, cigarete ne

Proračunski dan v Britaniji je nekaj posebnega. Finančni minister razporeja milijarde in milijone, kot bi šlo za drobiž, hvali vlado in kritizira opozicijo, armada komentatorjev razlaga njegovo razlago, večina Otočanov pa se praska po glavi, kaj to pomeni za moj žep. Glede novega znižanja »državnega zavarovanja« (prispevka za zdravstveno varstvo, podpore za brezposelnost, bolezen in invalidnost ter za starostno pokojnino) praskanje ni potrebno. Potem ko ga je Hunt jeseni znižal z dvanajst na deset odstotkov, ga je zdaj znižal še na osem. Hvalil se je, da bo zato imel povprečni otoški delavec 450 funtov (525 evrov) na leto več v žepu.

Za milijone Otočanov to ni malo, a je veliko manj, kot bi jim lahko v času še trajajoče draginjske krize pomagali, če bi zvišali prag zaslužka za osnovno, 20-odstotno davčno stopnjo, ki se začne že pri 14.684 evrih letnega zaslužka, kar je več kot pol manj od povprečnega letnega zaslužka Otočanov. Tega Hunt spet ni naredil. Nezadovoljni so tudi vsi tisti Otočani, ki bodo morali še naprej plačevati 40 odsotni davek na zaslužek, če zaslužijo več kot 58.721 evrov na leto, kar je samo pet odstotnih točk davka manj kot vsi, ki zaslužijo več, tudi milijonarji in milijarderji.

Pivci in lastniki pubov pa tudi vozniki so zadovoljni s proračunom, saj je Hunt podaljšal zamrznitev davka na alkohol in gorivo za še eno leto. Nezadovoljni pa so spet kadilci cigaret, ki že zdaj plačujejo okoli 16 evrov za škatlo cigaret, pa je Hunt vnovič zvišal davek na tobak. Prvič je zvišal tudi davek na elektronske cigarete in davek na letalske sedeže v poslovnem razredu. Nobenega novega denarja pa v proračunu ni za javne storitve, posebno za državno zdravstvo, ki je v najhujši krizi v zgodovini.

Rožnato o recesiji in počasni gospodarski rasti

Opozicijo je razjezilo to, da je Hunt slikal položaj v britanski ekonomiji kot rožnat, čeprav je v recesiji. In ker je kar naprej laburiste razglašal za stranko, predano zviševanju davkov, čeprav so ti pod konservativno vlado najvišji po drugi svetovni vojni, medtem ko je gospodarska rast najnižja po napoleonskih vojnah. Vodja opozicije Keir Starmer je v odgovoru na predstavitev proračuna dejal, da gre za obliže na ekonomijo, ki so jo konservativci med sedanjo skoraj štirinajstletno vladavino uničili. Ministra Hunta je primerjal s kapitanom Titanika, ki pravi: »Ledena gora? Kakšna ledena gora?« Poudaril je, da Britanija ne potrebuje spremembe v usmeritvi konservativne vlade, ampak spremembo na oblasti, ter vlado in Sunaka pozval, naj razpiše volitve za 2. maj.

Pred Huntovo predstavitvijo novega proračuna in med njo je prevladovalo mnenje, da vlada res pripravlja teren za majske volitve. Po vsej kritiki, ki jo je požel, pa je bolj verjetno, da jih bo Sunak premaknil na oktober ali se celo oklepal oblasti do zadnjega, če se bo lahko – do januarja 2025. Tudi zato, ker ankete kažejo, da bi zdaj za laburiste glasovalo 44 odstotkov vprašanih, za konservativce pa 24 odstotkov volilcev.