Lobisti Salonita v akciji, za zdaj neuspešni

Predstavniki Salonita Anhovo so bili v zadnjih tednih in mesecih pogosto v državnem zboru. V aplikaciji Erar je zabeleženih približno 140 lobističnih stikov, s katerimi so hoteli vplivati na odločanje o noveli zakona o varstvu okolja. Pri kom vse so lobirali?