Streljaj od slovenske meje, v kraju Őriszentpéter, po naše Šentpeter, so se gostinskega projekta, ki razen restavracije razvija tudi nastanitve, lotili resno in uspešno. Prenovljeni objekti stojijo v naravnem parku Őrség, po naše stražno ozemlje oziroma stražni stolp, ki je v širšem smislu povezan v trideželni park Goričko-Őrség-Raab. Obisk teh krajev priporočajo kolesarjem in pohodnikom, ki si želijo lahkih terenov, pa tudi lovcem ali na splošno opazovalcem narave.

Jabolko v štirih oblikah Foto: Miha First

Naša pota so manj športna, zato smo se pri obisku narodnega parka osredotočili predvsem na kulinariko. Pajta ne ponuja klasičnih folklornih madžarskih dobrot, na široko se ognejo golažu, segedinu in palačinkam, pa vendar v receptih in jedeh ponujajo veliko lokalnega. Podobno se mlada ekipa trudi pri ponudbi vin, kjer skozi vinsko spremljavo predstavijo tako rekoč vse najboljše iz madžarskih vinskih kleti.

Če pridete na kosilo, je cena štirih jedi in serije pozdravov 50 evrov, cena večerje, ki smo si jo naročili mi, pa 79 evrov, za kar dobite tri pozdravčke na začetku, tri sladke grižljaje na koncu, vmes pa šest jedi. Poceni? Zelo poceni! Verjetno so bili zato pri večerji ob domačih tudi slovenski, hrvaški in avstrijski gostje, ki si tako prestižno kuho v svoji državi veliko težje privoščijo. In, mimogrede, tudi zato je v Pajti ob prvem, madžarskem jeziku v stranski vlogi angleščina, za našo mizo pa je skrbel natakar, ki je govoril slovensko, kar je več kot očitno pomagalo pri naročanju.

Goveji hrbet in korenje Foto: Miha First

Vina v kleti so v glavnem madžarska, zraven sta dva šampanjca, znamk Deutz in Paul Bara, nekaj je avstrijskih vin, od slovenskih vinarjev pa so s svojimi vini na listi Lendwines. Za peneč začetek strežejo izredno suho peneče vino iz kleti Kreinbacher v Somlóju, ki se je zlilo s pozdravi iz kuhinje: s tortiljo z lososovim cevichejem, s krekerjem z bučo v treh oblikah in z ocvrtimi šampinjoni z majonezo iz črnega česna in s prahom jurčkov.

Skoraj sladek je bil rosé iz kleti AÉS v regiji Eger, zanimivo, zorjen modri pinot, ki so ga ponujali za podlago rdeči pesi v treh oblikah (solata, kocke, prah) z jabolkom in sosedovim kozjim sirom. Enostavna sveža jed, ki je poudarjeno lokalna. In na to so ponosni, skoraj tako kot na svoj hrustljav kruh z drožmi in na penasto maslo. Oba so morali prinesti še enkrat.

Empanada z mangalico na koruzni kremi Foto: Miha First

Vinska spremljava druge jedi, velikega debelega tortelina, polnjenega z gobami, ki ga podložijo z omako s pekorinom in zalijejo s čajem iz gob (vse so iz bližnjega gozda, so povedali), je Barathova netipična bela zvrst lokalne sorte juhfark in laškega rizlinga. Lepo sodelovanje in čeprav so kombinacije preračunane, sommelier, ki je ves čas na preži, v večini primerov ponuja več možnosti: pri postrvi z bučnimi semeni in ikrami na bučni kremi lahko pokušate belo zvrst iz kleti Kristinus, kjer prisegajo na naravno pridelavo, ali bolj »konvencionalen« polsladki hárslevelű H2.

Chardonnay, ki ga je pridelal Előd Szijjártó, je po drugi strani klasično, po kalifornijskih zgledih vzgojeno vino, ki ga je mogoče piti ob empanadi iz modre koruze, polnjeni z mangalico, na koruzni kremi in solatki iz koruze. Gre za jed, ki dejansko pokaže vso filozofijo ekipe v Pajti: vzor z druge celine s sestavinami, pridelanimi in predelanimi doma v varnem okolju Őriszentpétra.

Rdeča pesa v treh oblikah Foto: Miha First

Za glavno mesno jed smo se povsem predali triu rdečih vin, ki so jih želeli podrobneje predstaviti: Attila Pince je prispeval konkreten cabernet sauvignon 2015, klet Ruppert iz slavne vinske regije Villany pa je zastopal cabernet franc iz leta 2016. St. Andrea je medtem vinska klet iz Egerja, ki jo je letos med najboljše na svetu uvrstil sam James Suckling, mi pa smo na mizo dobili njihovo »bikovo kri« 2018, zvrst modre frankinje v sodelovanju z merlotom, modrim pinotom, širazom, cabernet francom, pinotom menuierjem in kadarko. Vsa ta kapljica, v sicer majhnih dozah, je imela domačo nalogo pokriti goveji hrbet z ajdovo pokovko in drobnjakom, v spremstvu korenja v treh oblikah, na bogati redukciji kostne omake. Katero vino je šlo najbolje zraven, je bil radoveden sommelier. Vsako po svoje. Bi pa mirno lahko pojedli tudi kak gram izvrstne govedine več.

Pozdravi iz kuhinje Foto: Miha First

V Pajti znajo kuhati in intenzivno iščejo lokalne vplive, a zaradi tega jedi niso nič enoličnejše, celo nasprotno. Predsladica, v fazi, ko klasične restavracije strežejo navadno sorbet, je tako jabolko štirih oblik: čežana, sorbet, gost sok in sveže jabolko. Osvežitvi sledi tokaj samorodni iz kleti Oremus, ki mu vzporedno natočijo še veliko slajši tokaj aszu iz kleti Hétszőlő, ki je sam po sebi sladica, a mora glavno vlogo prepustiti domačim hruškam. Hruškam v več oblikah s slano karamelo, s karamelizirano belo čokolado in drobljencem iz brioša.

Pa ste še kaj spili? Seveda smo, saj imajo ob mnogih žganih pijačah tudi domače palinke z vrsto okusov. Nekaj smo jih pokusili, konec koncev nam ni bilo treba nazaj v Slovenijo. Katera je bila najboljša? Težko je reči, najbolj posebna je bila tista z okusom zelene; kot bi v zelenjavno juho zlili liter šnopsa, smo komentirali in zmazali še sladek, neponovljiv trio za slovo: lincer s čokoladnim ganašem, krof z belo čokolado in kremo iz jurčkov ter borovničeve penice.

Več ocen gostiln preberite na mihafirst.si