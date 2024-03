Potem ko je kazalo, da je Dallas v ligi NBA po prihodih P. J. Washingtona in Daniela Gafforda le ujel pravo kemijo in je njegova prihodnost svetlejša, saj je nanizal sedem zaporednih zmag, je znova sledil padec. Moštvo iz Teksasa je na zadnjih šestih tekmah klonilo kar petkrat, nazadnje proti Indiani s 137:120. Luka Dončić je znova dosegel trojni dvojček (39 točk, 11 asistenc, 10 skokov), že četrtega zaporednega, a to kaj prida pri končnih rezultatih ne pomaga. Dallas to pot nima niti izgovora, da ga ovirajo poškodbe, saj so nosilci zdravi in igrajo, zato je vse večji pritisk na trenerju Jasonu Kiddu. Njegov pomočnik Sean Sweeney se bo v slovenski reprezentanci pridružil trenerskemu štabu, kar je za Siol razkril športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić.

Da pri Dallasu ne cvetijo rožice, je vidno tudi po reakcijah Luke Dončića, ki je bil med tekmo, predvsem pa proti koncu, vidno nezadovoljen z načinom, na katerega soigralci igrajo. Medtem ko so predstave slovenskega zvezdnika na ravni nagrade za najkoristnejšega posameznika (MVP) tekmovanja, ne bo prišel v ožji izbor ravno zaradi slabih rezultatov moštva. Dallasu celo grozi, da bi drugo leto zapored ostal brez končnice, kar bi bila katastrofa. Dončić je po Oscarju Robertsonu in Russellu Westbrooku postal šele tretji igralec v zgodovini lige NBA, ki je vknjižil tri zaporedne trojne dvojčke ob vsaj 35 doseženih točkah, a so pri tem sledili porazi proti Bostonu, Philadelphii in Indiani. »Povsem vseeno mi je za osebne dosežke. Hočem le zmagovati,« je bil ob omembi zgornjega podatka močno nejevoljen Luka Dončić.

Dallas na cedilu pušča predvsem obramba, saj na zadnjih šestih tekmah povprečno prejema kar 129 točk. Od premora za vikend vseh zvezd so na sedmih tekmah na 100 napadov nasprotnika prejeli kar 126 točk, kar je najslabše v celotni ligi. »Kaj lahko naredimo? Ne vem. Vem le, da moramo popraviti obrambo, in to takoj,« je z mrkim izrazom na obrazu povedal Dončić. Kot eden najbolj izkušenih igralcev v moštvu je imel Markieff Morris po tekmi v slačilnici daljši govor, s katerim je poskušal dvigniti razpoloženje. »Markieff je govoril, mi pa smo ga poslušali,« je vse, kar je na to temo želel povedati 25-letni Ljubljančan. In bržkone nehote razkril, da v njegovem moštvu resnično ni vse v najlepšem redu. »Imamo dober trenerski štab, dobre igralce. Morda je celo koristno, da gremo skozi slabo obdobje v marcu, saj bo aprila, maja in junija le še težje. Zdaj se bo videlo, kakšna ekipa smo. Bomo našli rešitve ali popustili? Po tem, kar vidim na treningih in tekmah, ni dileme, da bomo zadevo obrnili,« pa ostaja optimističen trener Dallasa Jason Kidd.