Nepreslišano: Zoran Janković, župan Ljubljane

Mestna občina Ljubljana ima v proračunu navedeno, da vsako leto daje 180.000 brezplačnih ur v obliki najema športnih površin za športne klube v Ljubljani. Poleg tega plačujemo 200 trenerjev za mlade športnike. Ob vsem tem imamo še pravilnik, da tisti, ki dosegajo uspehe in skrbijo za dobro ime Ljubljane v Evropi, dobijo še dodaten denar. To je pet klubov, saj to ni nobena skrivnost: Olimpija v košarki, nogometu in hokeju, Krim v rokometu in ACH v odbojki. Moje stališče, ki ga lahko ponovim stokrat, tisočkrat, je, da od podjetja, ki deluje v Ljubljani, ki tu ustvarja dobiček, pričakujem, da določen del svojih prihodkov nameni športu, kulturi ali sociali. Nisem pritiskal na nikogar, direktorji podjetij so samostojni in se sami odločajo. Sem pa denimo napisal 100 pisem podjetjem, ki delajo v Ljubljani, ko so bile poplave. Od 100 pisem sem dobil 97 pozitivnih odgovorov, da želijo pomagati. Od omenjenih 97 pozitivnih odgovorov je bil najnižji podarjeni znesek 1000 evrov, najvišji pa 150.000. Sem morda na njih tudi pritiskal?