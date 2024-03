Ali je smotrno vlagati večja predinvesticijska sredstva v projekt, za katerega se še nismo odločili? Koliko sredstev je država vložila v projekte in PR kampanjo za Jek 2 in koliko za alternativni predlog, za energetiko brez Jek 2? Namreč, po odločitvi ustavnega sodišča je vsakršno javno odločanje (referendum) pravno neveljaven, če ni vloženo enako denarja in piar pozornosti za in enako denarja in PR pozornosti proti predmetu odločanja. Kako je mogoče, da v Sloveniji dobivajo uporabna dovoljenja javni in zasebni objekti, ki niso skladni z direktivo o skoraj ničenergijski gradnji in zakonu o zelenem javnem naročanju? Ali je vlada z enako vnemo kot k Jek 2 pristopila k solarizaciji (samooskrbi) stavb, ki potrošijo okoli 40 % vse energije in ki se jih z obstoječo tehniko lahko pretvori iz porabnika v producenta energije (kar tretjini zahtev investitorjev ni ugodeno)?

Ministra ne bom še enkrat spraševal, ampak zahtevam od informacijske pooblaščenke, da od njega ali drugega državnega organa pridobi in objavi zahtevane podatke, ki bodo odločali ne le o legitimnosti, ampak predvsem o legalnosti referenduma. Namreč popolnoma neuravnotežena in kar večletna medijska propaganda o tem, da bomo brez Jek 2 v težavah, je pripeljala do javnega mnenja, ki je Jek 2 naklonjeno ravno zaradi tega in ne zaradi objektivne obravnave. Zato se nekaterim sedaj mudi k referendumu, katerega rezultat jim za več desetletij obeta polne žepe.

Če pozabimo na to, da imamo skoraj največ vodne energije in biomase v Evropi, če odmislimo, da smo prehransko nesamozadostni, pa ni nobene panike, pri energetski nesamozadostnosti pa je panika velika, če pozabimo, da je po današnjih kalkulacijah cena energije in bodoče Jek 2 kar dvakrat višja od komercialno zanimive in če odmislimo, da lahko v 15 letih porabo energije v stavbah zmanjšamo ravno za toliko, kot bo prinesla energije Jek 2 – pa ne moremo pozabiti na dejstvo, da pomeni ena nova jedrska elektrarna v Sloveniji enako kot 170 novih JE v ZDA ali 714 v Indiji ali 42 v Nemčiji, ali 29 v Italiji ... Zato je objektivna razprava in enakovredna medijska in finančna podpora vsem dolgoročnim strategijam v energetiki nujna.

Bojko Jerman, Dolsko