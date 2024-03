Kot gotovo veste, so podnebne spremembe eden največjih izzivov, s katerimi se danes soočamo. Promet povzroča več kot tretjino emisij ogljikovega dioksida, večina škodljivih toplogrednih plinov pa izvira iz cestnega prometa in letenja.

Sprememba načina potovanja je ključnega pomena za izpolnitev zaveze iz Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje pod 1,5 °C, kar pomeni, da imamo podnebne spremembe še lahko pod nadzorom. Nogomet in zlasti slovenska nogometna reprezentanca bi lahko imela pomembno vlogo v tem boju. Predlagamo, da izkoristite svoj vpliv kot vzornik, tako na igrišču kot zunaj njega, in pomagate spremeniti način razmišljanja in potovalne navade navijačev in drugih prebivalcev ter dajete zgled tudi z izbiro prevoznih sredstev slovenske ekipe.

Številne okoljevarstvene organizacije iz Evrope vas prosimo, da se zavežete, da boste na evropskem prvenstvu 2024 potovali trajnostno, se odločili za prevozna sredstva z nizkimi izpusti, kot sta vlak in avtobus, in se izogibali letenju z visokimi izpusti v Nemčijo in znotraj nje.

Uefa in nemški železniški prevoznik Deutsche Bahn sta podpisala dogovor o spodbujanju navijačev, da v Nemčijo in znotraj nje potujejo z vlakom. Tudi Slovenske železnice so začele z aktivnostmi spodbujanja udeležencev Euro 2024, da se na oglede tekem odpeljejo z vlakom, kar pozdravljamo. Verjamemo, da se lahko slovenska nogometna reprezentanca temu ne le prilagodi, ampak naredi korak dlje in se tudi sama odpravi v Nemčijo na trajnosten način.

Zavedanje raste tudi pri drugih reprezentancah in tekmovanjih. Če bi na primer francoska ekipa za potovanje iz Pariza v Dortmund namesto letala uporabila direktni vlak in se približala svojemu baznemu taboru v Paderbornu, bi zmanjšala emisije ekvivalenta CO2 za 98 %. Za olimpijske igre v Parizu so se reprezentance Združenega kraljestva, Nizozemske, Belgije in Nemčije že zavezale, da bodo v Pariz potovale z vlakom, da bi zmanjšale svoje emisije.

Slovenija ima direktne nočne vlake do Stuttgarta in Münchna, kjer boste odigrali prvi dve tekmi, po Nemčiji pa so povezave med večjimi mesti dobro urejene.

Le malo javnih osebnosti ima večji vpliv kot vi in slovensko nacionalno reprezentanco bodo spremljali milijoni navijačev s celega sveta. Vaša ekipa ima odlično priložnost, da podpre prave usmeritve pri največjem vprašanju našega časa ter da je zgled tako prebivalcem in prebivalkam Slovenije kot svetu.

Veselimo se vašega odgovora.

Erin Vera, koordinatorica kampanje Travel Smart, Transport & Environment