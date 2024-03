Na zadnjo vožnjo pospremili rdečo stoenko

Brata Iztok in Igor Perko sta očetovo stoenko iz leta 1986, ki je trenutno registrirana kot starodobnik in občasno še v uporabi, iz ljubljanske Šiške odpeljala na zadnjo vožnjo. Na grajskem dvorišču v Bistri je ključe avtomobila prevzela direktorica Barbara Juršič in jo v družbi restavratorja in kustosa pospremila na novo in nič manj zanimivo muzejsko pot.