Pravijo, da gre na Jesenicah za »kompleksen projekt«, ki ni zgolj železniška postaja, temveč »železniško vozlišče«. Kako da ne – na povprečen dan pride na postajo od 650 do 700 potnikov, postajo pa prepelje 55 potniških in 35 tovornih vlakov na dan. Pravi železniški »hub«, ki si zasluži, da je po porabljenem denarju tik za Potniškim centrom Ljubljana, ki naj bi stal 260 milijonov evrov, najdražja nadgradnja slovenske železniške postaje, celo dražja od Pragerskega, za katero je šlo zgolj 113 milijonov evrov. Pa naj še kdo reče, da so Gorenjci škrti – na straniščih nove železniške postaje bodo glede na ceno tudi pipe iz zlata.