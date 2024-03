Jaka Petrič, predstavnik skupine Bela roža in organizator jeseniškega shoda, je včeraj načel tudi vprašanje kaznovalne politike na področju spolnega nasilja. »Trenutno izrečene kazni za spolne predatorje so neproporcionalne s škodo, ki jo njihova dejanja povzročijo žrtvam in s katero morajo te živeti do konca svojega življenja. Naš namen ni spreminjanje zakonika, ampak želimo, da storilci dobijo kazni, ki ustrezajo njihovim dejanjem znotraj tega, kar zakon dopušča,« je poudaril Petrič.

Po njegovih besedah bi morali tako storilci kot tudi žrtve imeti dostop do različnih rehabilitacijskih sredstev, ki so po njegovi oceni trenutno pomanjkljiva. »Spolne zlorabe otrok je treba ostro obsoditi in poskrbeti, da imajo žrtve varno okolje, v katerem lahko prestopnike prijavijo brez strahu pred sramovanjem ali stigmatizacijo,« so izpostavili podporniki Bele rože.