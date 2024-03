Na današnji predstavitvi raziskave je nacionalna raziskovalna koordinatorica raziskave Eva Klemenčič Mirazchiyski s Pedagoškega inštituta izpostavila, da je od evropskega povprečja manjše tudi zaupanje v vlado svoje države, saj v slovensko vlado zaupa 38 odstotkov učencev iz Slovenije.

Raziskavo Evropskega regionalnega modula so izvedli z namenom, da raziščejo vidike državljanske vzgoje in izobraževanja, ki so pomembni za evropski kontekst. Poleg Slovenije je sodelovalo še 17 držav in dve regiji.

Povprečni rezultat pri pozitivnih pričakovanjih glede prihodnosti Evrope, da se bo denimo krepila demokracija, je bil pri učencih iz Slovenije na ravni evropskega povprečja. Povprečni rezultat pri negativnih pričakovanjih, da bo denimo več terorizma, pa je pri sodelujočih iz Slovenije presegel evropsko povprečje. Več kot 60 odstotkov učencev iz sodelujočih evropskih držav je izrazilo namero, da se bodo kot odrasli verjetno ali zagotovo udeležili evropskih volitev. Pri učencih iz Slovenije je ta delež znašal 50 odstotkov.

Evropski učenci se večinoma počutijo kot del Evrope in so ponosni, da živijo v Evropi. Pri tem so najmočnejši občutek evropske identitete izkazali učenci iz Hrvaške in Španije, najšibkejšega pa učenci s Cipra, iz Latvije in Poljske. Občutek evropske identitete je bil v predstavljeni raziskavi pri učencih iz Slovenije nekoliko nad evropskim povprečjem, v primerjavi z raziskavama v letih 2009 in 2016 pa se je okrepil.