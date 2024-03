Kavaški klan: V Sloveniji pogrešanega kavača prijeli v Srbiji

V Srbiji so prijeli združbo, ki naj bi v enem letu pretihotapila 70 kilogramov kokaina iz Španije, Nizozemske in Belgije na območje Srbije in države zahodne Evrope. Med prijetimi je tudi Dalibor Kožul, eden od "pogrešanih” obtoženih v slovenski zadevi kavaški klan.