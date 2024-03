Saga o imenovanju direktorja javnega zavoda Kino Šiška je dobil nov zaplet. Svet centra urbane kulture Kino Šiška je namreč podal negativno predhodno mnenje h kandidaturi Tiborja Miheliča Syeda. Ta je bil sicer edini kandidat, ki se je odzval na tokratni razpis. Svet centra je medtem pojasnil, da se s potezo niso vsebinsko izrekli o kandidatu, temveč, da je negativno mnenje posledica nekorektnega in nestrokovnega poteka postopka ter načina izbire kandidata.

Na odločitev sveta zavoda so se medtem odzvali tudi na MOL. Svet zavoda je namreč že prejel dopis komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje MOL, v katerem so zapisali, naj se svet v 30 dneh opredeli glede kandidata in ne glede postopka.

Preberite še: Pogovor pri Jankoviću

Predsednica sveta Jožka Hegler nam je povedala, da že sklicuje izredno sejo na to temo. Tedaj se bodo pogovorili s kandidatom in potem na osnovi tega tudi oblikovali mnenje. »Tudi če mi ne bi dali mnenja o kandidatu, bi se to štelo, kot da je pozitivno mnenje. Vendar se nam zdi, da imamo kot svet zavoda ne le nekaj pristojnosti, temveč tudi obveznosti in se bomo zato do tega tudi opredelili,« je dodala Heglerjeva. Tibor Mihelič Syed odločitve sveta ne želi komentirati.

Jabolko spora je posledica nenavadnih okoliščin neuspešnega javnega razpisa, ki ga je septembra lani objavil mestni svet. Tedaj so za položaj direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška prispele tri vloge, dve pa sta izpolnjevali razpisne pogoje. Slednji sta oddala vršilec dolžnosti direktorja Kina Šiška Mitja Bravhar ter glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar. Kandidata sta kasneje kandidaturo umaknila. Na občini so kasneje potrdili, da je župan Zoran Janković obema predlagal, da kandidaturo umakneta. Na položaju naj bi župan želel videti direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda. Ta je svojo kandidaturo na ponovljeni razpis oddal, ob tem pa tudi ni imel več tekmecev.