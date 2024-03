Francoska agencija AFP poroča, da naj bi po navedbah ukrajinske vojske ruske sile svoje brezpilotne letalnike izstrelile iz oporišč na priključenem polotoku Krim in obmejnih regij. Skupno je Moskva izstrelila pet raket in 42 dronov, ukrajinska zračna obramba pa je 38 dronov sestrelila. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi bilo v ruskem napadu na regijo Sumi ranjenih sedem ljudi. V regiji Harkov sta bili poškodovani poslopji šole in vrtca, pri čemer o žrtvah ne poročajo. V Odesi so ostanki sestreljenega drona poškodovali več stavb in tamkajšnji plinovod, po napadu v regiji Hmelnicki pa je več gospodinjstev ostalo brez elektrike.

Tudi obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči nad regijama Belgorod in Voronež sestrelila več ukrajinskih dronov. Ukrajina je z droni napadla tudi skladišče goriva v obratu za predelavo železa v mestu Železnogorsk v regiji Kursk.