Izjavo je Komisija za slovenski jezik v javnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) potrdila na torkovi redni seji in jo med drugim naslovila na predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in vodje poslanskih skupin.

»Predlagana zakonska ureditev izobraževanja učencev in dijakov otrok priseljencev iz držav nekdanje SFRJ o njihovih jezikih in kulturah v slovenskih javnih šolah je s pravnega stališča vprašljiva, s praktičnega pa vsaj na nekaterih področjih neizvedljiva. KOm ne bi bilo dobro, da bi navidezno všečna rešitev tem istim učencem in dijakom oteževala usvajanje učne snovi, ki jo potrebujejo za pridobitev ustrezne izobrazbe in kakovostno vključevanje v slovensko družbo,« je v izjavi zapisala predsednica komisije Andreja Žele.

Za kakršno koli nadaljnjo razpravo je po mnenju komisije treba narediti temeljito analizo o izvedbenih postopkih ter o vsebinskih, kadrovskih, prostorskih, časovnih in finančnih posledicah predlaganega 5.a člena zakona.

Državni zbor danes obravnava predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Jugoslavije. Medtem ko v koaliciji menijo, da predlog krepi spoštovanje človekovih pravic in zagotavlja enakopravno integriranost novih manjšin v družbo, so v NSi vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma.