Uslužbenci javnega sektorja bodo že ta mesec s plačo prejeli izplačani regres za letni dopust. Ta bo sicer znašal 1.253,9 evra bruto, uslužbenci pa bodo dobili znesek v celoti, saj v višini do 2200 evrov bruto ni obdavčen. Višina regresa je sicer najnižja zakonsko dovoljena, saj je enaka minimalni bruto plači.

Pobuda, da se regres javnim uslužbencem letos izplača že do 14. marca, je sicer prišla s strani sindikatov. Branimir Štrukelj nam je povedal, da za željo po hitrejših izplačilih regresa sicer ni nekega globljega pomena, in pojasnil, da so bila izplačila pred zadnjim zakonsko določenim rokom sicer že v praksi pred leti. Kot dodatno korist za uslužbence pa je navedel, da se rezervacije za dopuste delajo že pred poletjem in da regres zato pride prav že prej.

Štrukelj je dodal, da sindikati še naprej vztrajajo pri 1500 evrih regresa za vse javne uslužbence. Finančni minister Boštjančič je v ponedeljek medtem ponovil, da na ministrstvu sicer ne zavračajo možnosti, da se še zgodi kakšna sprememba glede regresa, a zlasti za tiste z najnižjimi plačami. Minister je tedaj povedal tudi, da je čas za to do konca junija. Ukrepe v tej smeri vladna stran povezuje s siceršnjimi pogajanji, ki še potekajo. Če bi do dviga regresa do junija res prišlo, bi uslužbencem, ki so že prejeli izplačilo, razliko nakazali s poračunom. Tudi to je že bilo v praksi, nam je povedal Štrukelj.