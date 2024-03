Na enem mestu bo več kot tristo podjetij iz 24 držav predstavljalo različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice. Sejem Dom je največji sejem v organizaciji Gospodarskega razstavišča. Tudi letos pričakujejo, da si ga bo v petih dneh ogledalo več kot 40 tisoč obiskovalcev. Odprt je od srede, 6. marca, do sobote, 9. marca, od 10. do 19. ure, v nedeljo, 10. marca, pa do 18. ure.

Zadnji trendi in inovacije

Predstavljeni bodo zadnji trendi oziroma novosti, inovacije in najbolj dovršeni proizvodi ter storitve, ki spremljajo gradnjo oziroma prenovo doma. Obiskovalci bodo lahko izkoristili sejemske ugodnosti, primerjali ponudbo in se posvetovali s strokovnjaki. Vse dni bodo obiskovalcem z brezplačnimi nasveti na voljo svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK ter svetovalne mreže ENSVET – Eko sklad. Prvi pokriva strokovno-tehnično področje, drugi pa področje kreditiranja in sofinanciranja okolju prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb. V zadnjih letih so nas ekstremni vremenski dogodki opomnili na našo ranljivost in nemoč v boju proti naravi, na pomen krožnosti v gradbeni verigi in na gradnjo brezemisijskih, trajnostnih stavb, pa tudi na prenovo obstoječega stavbnega fonda za njegovo čim prejšnje razogljičenje.

Svetovanja Gradbenega inštituta ZRMK vsebujejo področja od postopkov pridobitve upravnih dovoljenj, nasvetov arhitekta, statika, geomehanika, gradbenega fizika in drugih strokovnjakov, o celovitih (energetskih) prenovah stavb, trajnostnega ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, gradnje ali prenove klasično zidanih, spomeniško zaščitenih ali montažnih gradenj, pasivnem in skoraj ničenergijskem standardu gradnje do bivalnega okolja in seznanjanja z novostmi. Mreža ENSVET – Eko sklad pa združuje strokovni kader z znanjem in novitetami iz gradbene, arhitekturne in strojniške stroke ter znanja pri varčevanju z energijo. S tem želijo energetski svetovalci soustvarjati trajnostno prihodnost. Osnovna dejavnost je tako informiranje in tehnično svetovanje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter informiranje na področju dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud. Strokovnjaki obeh institucij pa bodo odgovorili tudi na aktualno vprašanje, kaj nam bo prinesel nov sistem za obračunavanje omrežnine za električno energijo.

Svetovanja in znak kakovosti v graditeljstvu

Obiskovalci sejma se bodo lahko seznanili tudi z novo tehniko gradnje z zbito zemljo, ki pravzaprav ni nova, saj so jo že poznali v preteklosti. Zemlja je namreč material, ki je prisoten povsod in ki za uporabo ne potrebuje nobenih tehnoloških postopkov, razen stiskanja. Z novim zavedanjem o okoljsko smiselni gradnji se zemlja spet vrača v ospredje sodobne arhitekture. Pozitivni učinki so, da gradnja z zemljo ne povzroča odpadkov, bivalna klima je zdrava in prijetna. Kopalnica je najintimnejši prostor v hiši, kjer preživimo veliko svojega časa, zato je pomembno, da se v njej dobro počutimo. Merkurjevi svetovalci bodo na Sejmu Dom nudili brezplačne 3D-izrise kopalnic, svetovanja in načrtovanja. Ponujajo tudi učinkovite energetske rešitve; strokovnjaki Merkur Energije bodo proučili potrebe in zainteresiranim predlagali najbolj učinkovito energetsko rešitev za dom ali poslovni objekt.

Med izdelki in storitvami, ki se predstavljajo na sejmu, je vedno več inovacij, ki so plod slovenskega znanja. Priznanja znak kakovosti v graditeljstvu, ki jih vsako leto podeljujejo prvi dan sejma, spodbujajo k trajnostnim rešitvam in prizadevanjem za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji. Okoljski certifikat znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK, kot blagovno-storitvena znamka označuje dobre in najboljše izdelke in storitve graditeljstva v Sloveniji. Naročnikom in potrošnikom pomaga pri odločitvi za investicijo ali naročilo, prijaviteljem v postopku ocenjevanja pa omogoči primerjavo s konkurenco. Na lanskem sejmu sta ga prejeli podjetji Satler in Roto.

Dan slovenskega lesarstva

V četrtek, 7. marca, bo vzporedno s sejmom potekal 5. Dan slovenskega lesarstva, osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije, ki ga organizira Javna agencija Spirit Slovenija skupaj z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Dogodek se bo začel ob 12. uri v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča Ljubljana. Glavni vsebinski poudarki bodo dogajanje na naših najpomembnejših izvoznih trgih, aktivnosti in razvojne spodbude za lesno panogo, primeri razvoja novih lesnih materialov in inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov ter odprta razprava med raziskovalci, podjetji in dobavitelji tehnološke opreme glede izzivov razvoja v luči prehoda v krožno ekonomijo ter prilagajanja učinkom podnebnih sprememb. *