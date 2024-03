Potem ko je Bayern izpadel že v drugem krogu nemškega pokala proti tretjeligašu Saarbrückenu in v domačem prvenstvu za vodilnim Bayerjem zaostaja že za deset točk, je Bavarcem v ligi prvakov grozil še izpad v osmini finala. To bi bila za nemškega velikana resnično sezona iz nočnih mor. Pritisk na kapetanu Manuelu Neuerju in soigralcih je bil po porazu na prvi tekmi z Laziem z 0:1 gromozanski, a so kljub slabi formi v zadnjem obdobju zdržali, pred domačimi navijači zmagali s 3:0 in lahko še vedno upajo na končni uspeh v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Lazio bo sanjal zapravljeno priložnost Immobileja

»Takšno zmago smo potrebovali za dvig samozavesti. Igrali smo zelo dobro. Smo v nenavadnem trenutku, v katerem se Bayern redko znajde. Najbolj pomembno je, da držimo skupaj in ravno zaradi tega se nam je uspelo prebiti v četrtfinale,« je po veliki zmagi povedal branilec Bayerna Matthijs de Ligt, ki se hkrati dobro zaveda, da bi se stvari kaj lahko obrnile drugače. Bayern proti pričakovanjem na začetku tekme ni pritisnil. Gostitelji so sicer imeli rahlo pobudo, a se je zdelo, da se Lazio brez težav brani in je večkrat zagrozil v protinapadih. Ko je semafor na stadionu Allianz Arena kazal 37. minuto, je domačim navijačem zastal dih. Mattia Zaccagni je z leve poslal predložek, ki ga je z glavo de Ligt le podaljšal. Žoga je prišla do povsem neoviranega Cira Immobileja, ki pa je iz neposredne bližine za las zgrešil nasprotnikova vrata. Kazen je sledila hitro.

Že v naslednjem napadu je z nekaj sreče in predvsem iznajdljivosti Lazievega vratarja Ivana Provedela ukanil Harry Kane, tik pred kocem prvega polčasa pa še Thomas Müller, ki je v gol z glavo preusmeril močan strel De Ligta. Šok za Rimljane je bil velik, Bayern pa je v drugem polčasu preko Kana le potrdil napredovanje v četrtfinale. »Razočarani smo, saj smo imeli v prvem polčasu nekaj zanimivih situacij, ki bi jih morali bolje izkoristiti. Nogomet je igra trenutkov. Če svojega ne izkoristiš, te tako kakovosten nasprotnik hitro kaznujem,« pa je misli strnil Laziev Mattia Zacagni.

Mbappe hitro porezal krila Sociedadu

Čeprav trener PSG Luis Enrique v zadnjem obdobju poudarja, da se mora moštvo slej kot prej navaditi na življenje brez Kyliana Mbappeja, ki poleti odhaja v Real Madrid, in francoskega zvezdnika zato pogosto iz igre vzame že pred koncem tekem, pa se zdi, da možnosti za uspeh v ligi prvakov Parižanov v veliki meri slonijo ravno na 25-letnem napadalcu. Številka 10 pri PSG je namreč dosegel oba zadetka na gostovanju pri PSG, potem ko je bil enkrat uspešen že na prvi tekmi. Čeprav so pri Realu Sociedadu napovedovali veliki preobrat, na koncu od tega ni bilo nič. »Presrečni smo. Želeli smo napredovati, a zmagati tudi na povratnem obračunu. Imeli smo jasno izdelan načrt, zaradi katerega smo uspeli hitro zadeti. Vedeli smo, da nasprotniku ne smemo dovoliti zgodnjega zadetka, saj bi na krilih navijačev lahko postal nevaren. Hitro smo jim porezali krila in potem je bilo vse lažje,« je bil zadovoljen Kylian Mbappe.

Semafor lige prvakov Povratne tekme osmine finala, torek: Bayern – Lazio 3:0 (2:0, Kane 39, 66, Müller 45+2, v četrtfinale Bayern s skupnim izidom 3:1), Real Sociedad – PSG 1:2 (0:1, Merino 89; Mbappe 15, 56, v četrtfinale PSG s skupnim izidom 4:1) Danes ob 21. uri: Manchester City – Köbenhavn (3:1), Real Madrid – Leipzig (1:0) Torek, 12. marec, ob 21. uri: Arsenal – Porto (0:1), Barcelona – Napoli (1:1) Sreda, 13. marec, ob 21. uri: Borussia Dortmund – PSV Eindhoven (1:1), Atletico Madrid – Inter 1:0 (0:1)