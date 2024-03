Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) tekmujeta na dirki Pariz–Nica, Jonas Vingegaard je prvi favorit za osvojitev Neptunovega trizoba, ki ga prejme zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. A po prvih etapah na dirkah se najbolj smeje Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), ki ta teden ne tekmuje. Za njegovo zadovoljstvo skrbijo njegovi sotekmovalci, saj je Brandon McNulty vodilni kolesar v Franciji, Juan Ayuso pa v Italiji.

Bora razpadla že na polovici kronometra

Za kolesarji na dirki proti soncu so že tri od skupno osmih etap. Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki prvič tekmuje za svoje novo moštvo Bora-Hansgrohe, je na 28. mestu v skupnem seštevku in ima že 54 sekund zaostanka za vodilnim McNultyjem. Večino zaostanka si je izkušeni Slovenec pridelal na današnjem ekipnem kronometru. Na razgibani 27-kilometrski trasi, ki jo je ravno ob nastopu zadnjih moštev začinil dež, se je hitro videlo, da nemško moštvo čaka še nekaj dela do glavnega cilja sezone.

Pripravljenost zmagovalca dirke Pariz–Nica iz leta 2022 ni vprašljiva, bolj ga lahko skrbi hitrost njegovih sotekmovalcev. Slovenski as se je zavedal pomembnosti kronometra in je večino časa preživel na čelu nemškega vlaka, a njegovi sotekmovalci tempa niso mogli držati. Na polovici proge, kjer je bil prvi vzpon na dirki, je imel Roglič ob sebi le še tri pomočnike, ki pa tudi v nadaljevanju veliko izmenjav niso ponudili. Bora je sicer začela zelo hitro in je imela drugi vmesni čas, nato pa so moči pošle tudi Rogliču, ki razumljivo sam ni mogel tekmovati proti drugim številnejšim ekipam. Na cilju v Auxerru so Nemci pridelali 54 sekund zaostanka za zmagovalno ekipo UAE Emirates. Slabše od pričakovanj je peljala tudi ekipa Soudal-Quick Step z Remcom Evenepoelom na čelu. Svetovni prvak v kronometru je s sotekmovalci zaostal 22 sekund. Je bil pa odličen kronometer za ekipo Jayco-AlUla, ki je zasedla drugo mesto, levji delež pa je dodal tudi drugi Slovenec na dirki, izkušeni Luka Mezgec. »Odpeljali smo odličen ekipni kronometer na tipičnih francoskih cestah. Niti trenutek ni bilo mogoče počivati, saj si ves čas moral ohranjati visoko hitrost ali se vzpenjati. Nisem pričakoval, da bom v rumeni majici vodilnega in sem presrečen,« je vožnjo ekipe opisal ​Brandon McNulty​, ki bo že danes pod velikim pritiskom, saj je na sporedu prva gorska etapa z več kot 3300 višinskimi metri. Primož Roglič ima tako priložnost, da pridobi izgubljeni čas, saj se bo etapa od Chalon-sur-Saona do Mont Brouillyja (183 km) končala z vzponom druge kategorije.

Nove čelade pod drobnogledom

Že drugi dan zapored so bili pod drobnogledom kolesarji Visme-Leaese a Bike, ki so se v ponedeljek na prologu dirke od Tirenskega do Jadranskega morja prvič pojavili z novimi čeladami za kronometer, uporabljali so jih tudi danes v Franciji. Nizozemci so zelo ponosni na svoj produkt, ki pa bi lahko dobil rdečo luč za uporabo. Pri Mednarodni kolesarski zvezi že pregledujejo pravila, saj se sprašujejo, ali niso čelade vse bolj prirejene aerodinamiki, in ne varovanju, kar je njihova osnovna funkcija. »Gre za produkt, ki smo ga razvijali dobro leto. Čelada je posebej prilagojena za vožnjo v aerodinamični drži in pomaga pri rezultatih, tudi varnost ni vprašljiva,« je novo »vesoljsko« čelado predstavil Mathieu Heijboer, vodja razvoja opreme pri nizozemskem moštvu.

Nov produkt pa še ne prinaša rezultatov, saj so čebele ekipni kronometer zaključile na šestem mestu z 38 sekundami zaostanka, tudi na ponedeljkovem prologu si je Jonas Vingegaard za Juanom Ayusom presenetljivo privozil 22 sekund zaostanka. »Odličen napredek smo naredili v kronometru. Cela ekipa je naredila velik korak naprej v materialu. Resnično smo veseli tega,« se je po današnji ravninski etapi, ki jo je v sprintu dobil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ekipnih uspehov v vožnji na čas dotaknil vodilni kolesar na dirki ​Juan Ayuso. Španec je tako priznal, da so v ekipi iz Emiratov veliko vložili v razvoj kolesa za kronometer, saj je Tadej Pogačar lani na dirki po Franciji utrpel boleč poraz proti Jonasu Vingegaardu. Tudi letos se bo Tour odločal s kronometrom prav na zadnji tekmovalni dan in odlični rezultati ekipnih kolegov zagotovo dajejo dodatno motivacijo prvemu kolesarju sveta, ki je v soboto navdušil z veličastno zmago na italijanskih belih cestah, sezono pa bo nadaljeval na prvem spomeniku sezone Milano–San Remo 16. marca.

Pariz–Nica, skupno (3/8): 1. McNulty (ZDA) 8,43:53, 2. Fisher-Black (NZl), 3. Almeida (Por, vsi UAE Emirates) oba isti čas, 8. Evenepoel (Bel, Soudal-Quick Step) +0:18, 28. Roglič (Bora-Hansgrohe) +0,5, 132. Mezgec (oba Slo, Jayco-AlUla) +9:07. Od Tirenskega do Jadranskega morja, skupno (2/7): 1. Ayuso (Špa, UAE Emirates) 4,43:31, 2. Ganna (Ineos Grenadiers) +0:01, 3. Milan (oba Ita, Lidl-Trek) +0:12, 8. Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) +0:22. x

*** 13 zmag imajo že kolesarji ekipe UAE Emirates v tej sezoni in so najboljša ekipa začetka leta.