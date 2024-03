Letošnji jubilejni Jurčičev pohod je minil v znamenju obletnic, saj se poleg 30. izvedbe pohoda spominjamo tudi 180. obletnice pisateljevega rojstva (4. marec 1844), letos mineva tudi 160 let od izida Jurčičeve povesti Jurij Kozjak (1864). Prav s tem literarnim delom je Jurčič prvič resno opozoril nase in še rosno mlad vstopil v literarni svet takratnega slovenskega pripovedništva in književnosti. Prav zgodba Jurija Kozjaka bo letos junija na Muljavi zaživela v letnem gledališču na prostem, v katerem domači kulturniki ustvarjajo uprizoritve Jurčičevih del že okroglih 100 let.

Našteli več kot 5500 pohodnikov

Pod organizacijo pohoda so se tudi letos podpisali Občina Ivančna Gorica, Planinsko društvo Polž Višnja Gora ter Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica skupaj s krajevnimi skupnostmi, številnimi lokalnimi društvi in zavodi iz ivanške občine. »Ne le da je pot skrbno urejena, vsako leto ponuja nove vsebinske obogatitve in, kar je najlepše, pri organizaciji sodeluje mnogo društev in posameznikov – več kot 200 prostovoljcev, ki s svojo srčnostjo in trudom skrbijo, da se pohodniki na dan pohoda in vse leto počutijo prijetno in domače,« je na zaključni prireditvi v imenu organizatorjev povedal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad. »Jurčič bi bil vesel te množice, ki mu je prišla voščit za 180. rojstni dan. Očitno je naš glas o pohodu segel daleč na vse konce Slovenije in prek meja, saj smo našteli kar 5500 pohodnikov. In ker je med nami veliko mladih, sem prepričan, da bo Jurčičeva pot še dolgo privabljala Slovenke in Slovence in se bomo še veselili okroglih jubilejev,« je dodal Strnad in zaključil s povabilom na 31. pohod prihodnje leto.

Pohod se je tradicionalno začel v starem mestnem jedru Višnje Gore pri Hiši kranjske čebele, kjer so domači čebelarji obiskovalcem ponudili brezplačen medeni zajtrk, pohodnike pa so na pot pospremili zvoki Godbe Stična. Kot že nekaj pohodov doslej se je tudi letos precej udeležencev odločilo, da so se na pohod pripeljali iz smeri Ljubljane in Novega mesta z brezplačnim izrednim vlakom »Prijetno domače«. S tem organizatorji v sodelovanju s Slovenskimi železnicami poudarjajo trajnostni pristop prireditve in ozaveščanje o varovanju okolja.

Jurčič je lahko tudi vzor in navdih za mlade

Rdeča nit letošnjega pohoda se je glasila »Jurčič praznuje in živi v mladih«. Prav zato so pohodnike na več lokacijah po dobrih 12 kilometrov dolgi poti pričakali dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki so pisatelja Jurčiča predstavljali s svojo mladostno energijo. Tudi pester kulturni program na zaključku pohoda na Jurčičevi domačiji na Muljavi je bil v znamenju mladih kulturnih ustvarjalcev. Nastopili so mladinski pevski zbor Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, inštrumentalna skupina Propertea, člani Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava in Knjižnica Ivančna Gorica s kamišibajskim gledališčem. Obiskovalcem je bil na dan pohoda na voljo brezplačni ogled rojstne hiše, bogata pa je bila tudi ponudba rokodelskih izdelkov in domačih dobrot na stojnicah. Tisti pohodniki z največ energije so pot podaljšali še do izvira reke Krke in pokukali tudi v čudoviti svet Krške jame. Zadovoljstva med udeleženci pohoda torej ni manjkalo, piko na i pa je ob koncu dodal še osrednji glasbeni gost, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.