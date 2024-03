Letošnja digitalna kampanja »Slovenska Istra: moje počitnice za zmeraj« je usmerjena v izkušnje in zgodbe tujcev, ki so za svoj dom izbrali slovensko Istro. Njihova edinstvena perspektiva in ljubezen do regije sta prikazani skozi osem promocijskih videospotov in pristajalnih strani, na katerih posamezniki predstavljajo, kako je Istra osvojila njihova srca in kaj je po njihovem mnenju najbolj vredno obiska.

Istrski ambasadorji 2024

»Glavni cilj kampanje je navdušiti potencialne obiskovalce s ključnih trgov, da odkrijejo Istro: njeno bogato kulturno in naravno dediščino ter gostoljubnost prebivalcev, skozi oči tistih, ki jih je tako očarala, da so jo izbrali kar za svoj dom,« je povedala Luca Stančič Kodarin. Nadalje je predstavila vseh osem letošnjih ambasadorjev, ki prihajajo iz Italije, Avstrije, Nemčije, Srbije, s Poljskega in tudi iz domače Slovenije.

O tem, kako je, ko počitnice postanejo tvoje življenje, so spregovorili tudi nekateri od sodelujočih obrazov kampanje oziroma istrski ambasadorji 2024, ki so se udeležili današnje novinarske konference. »Najbolj mi je všeč, da je slovenska Istra tako avtentična in da ni vse predelano za turizem. Tu še vedno živijo domačini. Prav tega sva si z ženo želela živeti v mestu, ki ga obožujeva, skupaj z ljudmi, ki tu bivajo že od nekdaj. Z njimi deliva vse: od lepega do slabega vremena, vse tegobe, tudi politične, pa seveda tudi vse lepote majhnega kraja,« je povedal Folke Tegetthoff, pisec sodobnih pravljic, pripovedovalec in komunikator, ki je skupaj s soprogo Astrid sodeloval pri projektu. Oba v Piranu živita že 17 let.

»Zgodbe so zanimive prav zato, ker so povsem avtentične in resnično predstavljajo pristne izkušnje ljudi. Izbrani ambasadorji pa potencialne obiskovalce nagovarjajo v svojem maternem jeziku,« je še povedala Luca Stančič Kodarin, ki je v sodelovanju s predstavniki vseh štirih turističnih destinacij poskrbela za koncept in izvedbo projekta. Čudoviti videoposnetki so delo Kleva films, portreti ambasadorjev pa Jake Ivančiča.

Zgodbe so že objavljene na spletni strani loveistria.si v rubriki »doživi«. Luč sveta bodo ugledale sredi marca, ko se začne digitalna kampanja na tujih trgih. Ta bo potekala prek družbenih omrežij v dveh delih (od marca do junija in od septembra do novembra) na ključnih trgih: italijanskem, avstrijskem, nemškem, poljskem, madžarskem, srbskem in tudi na domačem, slovenskem.

Sodelovanje pri promociji doma in v tujini

Predstavniki posameznih destinacij slovenske Istre so na kratko predstavili še druge aktivnosti, ki so v teku oziroma se bodo izvedle v letu 2024. Ena takih je tudi skupna pristajalna stran za dogodke, ki naj bi jo do konca leta inkorporirali na spletno stran loveistria.si. »Delujemo sodelovalno, smo korektni partnerji, ki se skupaj trudimo za dobrobit destinacije. Tvorno in konstruktivno sodelovanje je bistvenega pomena za razvoj slovenske Istre tudi kot turistične destinacije,« je uvodoma povedal Marko Ferluga, v. d. direktorja Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

V leto 2024 so tako predstavniki destinacij vstopili aktivno. Že od januarja potekajo predstavitve na sejmih in delavnicah po evropskih prestolnicah pa tudi doma. »Bili smo že na večjih sejmih za območje Beneluksa, na delavnici v Beogradu, pa tudi v Nemčiji. Čakajo pa nas še predstavitve na italijanskem, avstrijskem in češkem trgu,« je povedala Nina Jurinčič, višja svetovalka za turizem na Občini Ankaran. Poudarila je, da opažajo, da Istra postaja vse zanimivejša v tujini. Turisti, ki so morda naše kraje dojemali bolj kot tranzitne, se zdaj intenzivno zanimajo za počitnikovanje v Istri. Najbolj jih privlačijo narava, naravne znamenitosti, aktivno preživljanje časa, kolesarjenje, pohodništvo, pa tudi kultura in kulinarika.