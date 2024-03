Potem ko je na prvi tekmi osmine finala lige prvakov slovenski napadalec pri Leipzigu Benjamin Šeško zapravil kar nekaj lepih priložnosti za dosego zadetka proti Realu, se 20-letnik nadeja, da bo 14-kratnim evropskim klubskim prvakom zabil gol na povratni na kultnem stadionu Santiago Bernabeu. Nazadnje je bil uspešen v 23. krogu nemškega prvenstva, ko je zatresel mrežo Bayerna na Allianz Areni, a je s soigralci klonil z 1:2. Leipzig sicer čaka izjemno težka naloga, če se želi prebiti v četrtfinale, saj je pred domačimi navijači klonil z 0:1, ko je izjemen zadetek za kraljevi klub zabil Brahim Diaz.

»Imamo lepo priložnost, da napredujemo v tekmovanju, ki je vsem pri Realu zelo pri srcu. A igralce sem opozoril, da morajo biti povsem osredotočeni, saj dvoboj še niti približno ni odločen,« pravi trener Reala Madrid Carlo Ancelotti. Kraljevi klub je konec tedna na domačem prvenstvu le remiziral z Valencio, potem ko je glavni sodnik odpiskal konec med akcijo, po kateri so Madridčani zabili tretji gol. Sledilo je razburjenje, med katerim je rdeči karton prejel Jude Bellingham. Anglež je prvi obračun proti Leipzigu izpustil zaradi poškodbe. »Bellingham na igrišču vedno pusti zadnje atome moči. Zelo sem zadovoljen z njegovo igro. Po rdečem kartonu je bil nekoliko razočaran. Sodnik je storil napako, zato se bomo pritožili,« je še dodal italijanski strateg na klopi Reala. Ancelotti bo zagotovo veliko pozornosti namenil slovenskemu napadalcu Benjaminu Šešku, ki se močno veseli gostovanja na Santiagu Bernabeuu. »Komaj že čakam, da stopim na zelenico stadiona, ki sem ga tolikokrat spremljal po televiziji. Uresničile se mi bodo otroške sanje. Kot so se mi s tem, da igram proti Realu. Čaka nas težka naloga, a o enem sem prepričan. Zagotovo bomo imeli priložnosti. Če jih bomo izkoristili, potem je možno vse,« napoveduje Benjamin Šeško.

Precej manj zanimiv bo po vsej verjetnosti povratni obračun med Manchestrom Cityjem in Köbenhavnom. Branilec naslova, ki je na zadnjih 17 tekmah kar 15-krat zmagal in dvakrat remiziral, je že na prvi tekmi na Danskem postavil temelje za napredovanje, ko je slavil uspeh s 3:1. Moštvo trenerja Pepa Guardiole je znano po tem, da ne glede na prednost nasprotniku predvsem pred domačimi navijači ne prizanaša, zato utegne Köbenhavn danes čakati dolg večer. »Vem, da je vodstvo s 3:1 dobro izhodišče pred povratnim obračunom. A tudi v skupinskem delu smo proti Leipzigu v gosteh slavili s 3:1, pa se nato doma znašli v zaostanku z 0:2. V nogometu je mogoče vse, še posebej v izločilnih bojih lige prvakov. To sem večkrat zabičal igralcem in pričakujem, da so dobro razumeli moje sporočilo,« je bil jasen Pep Guardiola, ki ga z ekipo v nedeljo čaka morda ključni obračun v boju za angleški naslov proti Liverpoolu.