Pred finalom svetovnega pokala od 21. do 24. marca na letalnici v Planici smučarske skakalce čaka še norveška turneja Raw Air s skupaj šestimi tekmami v Oslu, Trondheimu in na letalnici v Vikersundu. Slovenski selektor Robert Hrgota bo jutri v Skandinavijo odpeljal Petra in Domna Prevca, Lovra Kosa, Anžeta Laniška in Timija Zajca. Slovenska reprezentanca, ki je v minulih tednih opravila pot okoli sveta, je kljub okrnjeni zasedbi dosegla po eno zmago na zadnjih štirih prizoriščih v Lake Placidu (Lovro Kos), Saporu (Domen Prevc), Oberstdorfu (Timi Zajc) in Lahtiju (Kos). Od poljske turneje ni bilo stopničk le v deževnem Willingenu.

Anže Lanišek se vrača po 11 skokih za trening v Planici

»Štiri zmage niso slab izkupiček. V letu 2024, ki smo ga začeli z zmago v Garmischu, nam gre zelo dobro. Škoda za Laniška, ki se je poškodoval, ko je bil v najboljši formi, in bi bil znova v igri za uvrstitev med najboljše tri v skupnem seštevku. Veseli me, da je Peter Prevc znova našel tistega starega, ki ga je že imel v sebi. Najbolj sem vesel, da so zmagali štirje različni fantje, tudi Peter bi si zaslužil prvo mesto, če bi sodniki bolje opravili svoje delo. Na norveško turnejo gredo lahko sproščeni in samozavestni. Želim si, da bi vso turnejo tekmovali na visoki ravni in bi jih čim več nastopilo v finalni seriji poletov v nedeljo v Vikersundu, kjer bo po novem sistemu tekmovalo le deset tekmovalcev,« je poudaril Robert Hrgota. Težav z motivacijo varovancev nima, saj so tako zagnani, da jih mora miriti. Zelo ponosen je na dosežek, da imata le Slovenija in Nemčija po štiri različne zmagovalce v sezoni.

Peter Prevc upa, da bo po treh drugih mestih prišla tudi zmaga. »Ne poznam pravega razloga za trenutne skoke. Nalagam si manj bremena kot v minulih sezonah, obenem pa nimam več veliko možnosti za vrhunske rezultate. Še enkrat ponavljam, da si kljub dobrim rezultatom ne bom premislil in bom letos končal kariero,« je bil jasen Peter Prevc, s katerim bomo objavili intervju v jutrišnji številki Dnevnika. Potem ko si je Anže Lanišek poškodoval koleno na treningu v Planici tik pred svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih konec januarja na Kulmu, se vrača v tekmovalno areno. »Če bi bilo po moje, bi tekmoval že v Lahtiju. Vsaka stvar se zgodi z namenom. Očitno je bil namen, da se malo spočijem in bom deloval na svežino,« je izstrelil Anže Lanišek. V Planici je za trening opravil šest skokov na srednji skakalnici pod vodstvom Janija Grilca in pet na veliki skakalnici pod taktirko Roberta Hrgote. »Dobre skoke s treningov želim prenesti na Norveško. Verjamem, da sem sposoben marsičesa. Nimam treme, saj znam skakati. Vem, kam grem in kaj lahko pričakujem od samega sebe,« je dodal Lanišek.

Član SSK Mengeš o formi ni želel govoriti, a je marsikaj razkril Lovro Kos: »Anže me je na treningih v Planici preskakoval, bil je dva koraka pred menoj, nato pa sem zmagal na tekmi v Lahtiju. Glede na formo je Anže lahko miren.« Lanišek je priznal, da so bile vaje za okrevanje po poškodbi zelo naporne za njegovo glavo, saj so ga vrgle iz cone udobja. »Slovenija že nekaj let v drugem delu sezone stopnjuje predstave. Želim si, da bi bili na vrhu že od začetka sezone in bi tako vrgli rokavico Avstrijcem,« je dodal Lanišek.

Če bi Zajc izpustil pot v ZDA, bi plačal 6000 evrov

»Naredil sem dva treninga, ostalo sem bil doma,« je minule dneve opisal Timi Zajc, ki je na lastno željo izpustil tekme v Lahtiju, čeprav je pred tem zmagal v Obertsdorfu. Iz karavane se je umaknil, da se spočije in pripravi na zaključek sezone. Želi osvojiti mali kristalni globus za polete, v katerih bodo še štiri tekme posameznikov, po dve v Vikersundu in Planici. »Počitek sem potreboval, saj sem naredil napako, da sem odšel na tekme v ZDA, a bi bila odpoved vozovnice prevelik finančni zalogaj za Smučarsko zvezo Slovenije. Doma bi lahko ostal le, če bi iz lastnega žepa plačal 6000 evrov. Na Norveškem želim čim bolje nastopiti že v Oslu in Trondheimu, kar bi bila dobra priprava na polete v Vikersundu,« je dodal Zajc.

Odkritje sezone je Lovro Kos s kar dvema zmagama, s katerima je presenetil celo sebe. »Imel sem tudi srečo z vetrom. Veliko je bilo čestitk tekmecev v karavani, tako kot vedno pa je bilo tudi nekaj mrkih pogledov. Kljub dvema zmagama apetiti niso zrasli in še naprej sem zelo vesel vsake uvrstitve med najboljših deset. Na norveški turneji želim izboljšati lanski izkupiček, ko sem osvojil 14 točk,« je bil zgovoren Kos. Priznal je, da se je na poletih v Oberstdorfu vanj naselilo nezaupanje, potem ko je imel pri drugem skoku za trening težave v preletu. »Ker se še nisem naučil, kako to pregrizniti, čez prelet nisem šel brezkompromisno, ampak sem bil vseskozi v krču. Peter Prevc mi je pokazal na Kulmu, kako po slabem skoku narediš, da v naslednjem poletiš v dno skakalnice,« je dodal Kos.

Za Domna Prevca zmaga v Saporu ni bila presenečenje, saj je dobro skakal že na treningu, za nameček je tudi skakalnica po njegovem okusu. »Čeprav smo potovali okrog sveta, nisem imel težav, dovolj mi je bilo pet, šest ur spanja. Zmaga v Saporu je bila nagrada za vse vloženo delo v minulih letih, ko ni bilo vidnega napredka. Dobil sem potrditev, da če greš po začrtani poti, bo enkrat prišel tudi uspeh. Na norveški turneji si želim stopničk v Vikersundu,« je sklenil Domen Prevc, ki si želi izboljšati osebni rekord 245,5 metra. x