V svetovnem pokalu v alpskem smučanju je bilo še danes do konca sezone 2023/24 v moški in ženski konkurenci po šest tekem. Dve od njih naj bi bili v soboto in nedeljo na 63. Pokalu Vitranc na podkorenski strmini v Kranjski Gori. Medtem ko so dopoldan na tiskovni konferenci predstavljali načrte najboljši slovenski alpski smučarji ter vodstvo reprezentance, je le nekaj ur kasneje odjeknila novica, da bo letošnji Pokal Vitranc okrnjen. Potekal bo namreč le en dan, in sicer bo v soboto slalom, ki je prestavljen z nedelje, medtem ko veleslalomske tekme ne bo. Prav veleslalomsko tekmo je najbolj potreboval najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki se bori za mesto med najboljšo trojico v seštevku discipline, medtem ko v slalomu Slovenija v tej sezoni ni osvojila niti ene točke svetovnega pokala.

V vodstvu panoge za alpsko smučanje so imeli danes dodatne razloge za slabo voljo. Z izjemo rezultatov Žana Kranjca jim namreč v tej sezoni ne gre skoraj nič po načrtih, najboljši alpski smučar, ki je na tiskovni konferenci razlagal o visokih ciljih v Kranjski Gori, pa na največji slovenski tekmi letos sploh ne bo tekmoval. Poleg tega bo vodstvo panoge iz naslova televizijskih pravic prikrajšano za približno 100.000 evrov prihodkov, ki jih bo v načrtih za prihodnjo sezono sila težko nadomestilo. Žalostno pri vsem skupaj je tudi, da je današnji primer pokazal, da je komunikacija med Smučarsko zvezo Slovenije in ASK Kranjska Gora kot organizatorjem prireditve izjemno slaba in meče slabo luč na podobo celotnega slovenskega alpskega smučanja.

Uradno slovo Štefana Hadalina

»Želim si suhega vremena, saj se bom v tem primeru spustil z želenim kostumom. Če bo dež, bo oprava drugačna. Želim si, da bi na tekmo prišlo čim več navijačev. Vem, da bo med njimi večina tistih, ki so mi vso kariero stali ob strani,« je o sobotnem tekmovalnem slovesu povedal Štefan Hadalin. Vrhničan se bo zadnjič podal po podkorenski strmini 15 minut pred drugo slalomsko progo, novi spored Pokala Vitranc pa je bodočega smučarskega upokojenca prizadel še najmanj, tako da so njegove izjave s tiskovne konference ostale aktualne tudi v popoldanskem terminu.

Žan Kranjec je razlagal, da bo odločno napadel za prvo uvrstitev na zmagovalni oder v Kranjski Gori, potem ko je bila doslej njegova najboljša uvrstitev lansko četrto mesto. Veseli ga, da je na treh tekmah v Severni Ameriki pokazal, da je lahko hiter vsaj na prvi progi. Verjel je, da bi ga lahko domači navijači spodbudili do novega vrhunskega rezultata, četrtih stopničk v sezoni, s katerimi bi se v seštevku discipline znova prebil med najboljšo trojico. Tijan Marovt je priznal, da je imel v tej sezoni višje cilje predvsem v svetovnem pokalu, kjer si je želel vidnejšega napredka, a je ostal brez točk svetovnega pokala. Da bi v naslednjo sezono vstopil čim bolje, si bo skušal na tekmah evropskega pokala zagotoviti boljši startni položaj, zato se je odločil, da v tej sezoni na tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori ne bo tekmoval. »Verjamem, da je odločitev pravilna, želim pa si doseči kakšen odmeven rezultat,« pravi Tijan Marovt.

Pestro v pisarnah

Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik danes dopoldne ni dvomil, da bodo kranjskogorski organizatorji v danih razmerah storili vse, da bo tekma potekala v najlepši luči. Verdnik je poudarjal pomen domače tekme, od katere imajo korist na vseh področjih. Izpostavil je najmlajše, ki si lahko pridejo od blizu ogledat najboljše alpske smučarje sveta ter sanjajo, da bodo nekoč tudi sami na startu. Dejstvo je tudi, da sta si od organizacije obetala finančno korist tako domači klub kot panoga za alpsko smučanje, ki pa je bila kasneje prikrajšana za okrog 100.000 evrov.

Verdnik je priznal, da je ob koncu sezone v pisarnah pestro. »Čeprav je sezona blizu tekmovalnemu koncu, delujemo na maksimalnih obratih. Odločamo namreč o organiziranosti mladinskega smučanja v prihodnosti. S strokovnim svetom bomo v naslednjih dneh pregledali analize sezone ter pripravili osnutke organiziranosti v prihodnji sezoni ter trenerskih ekip. Tretjega aprila nas čaka seja odbora panoge za alpsko smučanje, 17. aprila pa še zbora. V tem trenutku imamo v starostnih kategorijah do 12, 14 in 16 let 290 alpskih smučarjev, ki med vrstniki dosegajo vidne rezultate. Tudi zmage na najprestižnejših otroških tekmah. Verjamem, da bo kdo od omenjenih smučarskih upov popeljal glas Slovenije v svet tudi v članski konkurenci,« je optimističen Miha Verdnik. Z izjavami je potrdil, da se v slovenskem alpskem smučanju v prihodnji sezoni obetajo velike spremembe. Slišati je celo, da bo ukinjena tudi kakšna zelo vidna funkcija. Napovedi, da bo novi predsednik zbora in odbora panoge Janez Bijol uvedel spremembe, se torej uresničujejo vse bolj konkretno.

