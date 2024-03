Obrazi zdravstvenega paternalizma

Zadnja leta so pred naše oči postavila kristalno ogledalo. Spoznali smo, da je zdravstveni paternalizem prevladujoča oblika odnosa med zdravstvenimi delavci in pacienti. Spoznali smo, da se kot uporabniki zdravstvenih storitev ne počutimo dobro, ko se izvajalci zdravstvenih storitev – zdravstveno osebje – do nas obnašajo paternalistično. Spoznali smo, da zdravstveni paternalizem lahko še kako boli.