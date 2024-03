Stroški slabega vodenja naložb

Projekt gradnje nove sodne stavbe v Ljubljani je tipičen primer slabega načrtovanja državnih naložb. Ministrstvo za pravosodje je sodno palačo za potrebe ljubljanskih sodišč sprva nameravalo graditi ob Masarykovi cesti. Leta 2006 so kupili zemljišče, nato izvedli javni natečaj, naročili izdelavo projektne dokumentacije, ministrstvo je celo že zaprosilo za gradbeno dovoljenje, na koncu pa sklenili, da lokacija ob Masarykovi cesti ni primerna. Čeprav je država porabila kar 7,6 milijona evrov, je projekt opustila in idejo o sodni stavbi »preselila« k Dunajski cesti. Ministrstvo je objavilo nov natečaj, izbralo novo zmagovalno rešitev, zapravilo še nekaj sto tisoč evrov in lani projekt znova pospravilo v predal. Ker ni denarja za tako zajeten projekt.