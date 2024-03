Podobno dogajanje spremljamo v spopadih dveh političnih skupin, opozicijske SDS in stranke Gibanje Svoboda, ki v koaliciji s strankama SD in Levico upravlja državo. Koalicija se je, ne po svoji zaslugi, po prevzemu oblasti znašla v nezavidljivem položaju. Prisiljena je reševati »zastarane« družbene probleme iz zgodnjega obdobja po osamosvojitvi. Pretekle vlade so jih vse po vrsti nerešene prepuščale naslednji izvršilni oblasti. V mandatu Golobove vlade se je tako poleg katastrofalnih poplav pojavil tudi problem razpadanja javnega zdravstva in odpoved enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Dodatne težave prinašajo stavke, posebej zdravnikov, organiziranih v sindikatu Fides. Avtokratsko nastrojena oblast bi takšne probleme reševala po liniji najmanjšega odpora. Predzadnja Janševa vlada je kar v paketu protikoronskih ukrepov dvignila lestvico plač zdravnikov za šest plačnih razredov, vendar je ustavno sodišče na pobudo sindikatov javnega sektorja razveljavilo takšen horuk način odpravljanja plačnih neskladij. Razočarani zdravniki so odločeni, da ne sodelujejo več s sindikati javnega zdravstva, čeprav je delo slehernega zdravnika odvisno od sodelovanja šestih zdravstvenih sodelavcev.

Na začetku leta 2024 je izbruhnila afera sodna palača na Litijski cesti. Ko na podlagi znanih podatkov sestavimo sliko, se pokaže, da v tem primeru ne gre za skupek slučajnih napak in površnost odločevalcev. Vse kaže, da imamo opravka s primerom delovanja pete kolone, ki je deležna podpore opozicije. Stranki vladajoče koalicije GS in SD sta se znašli pred nerešljivo uganko. Primerno je reagiral le predsednik vlade Golob, ki je ob izbruhu afere ugotovil, da gre tukaj za nekaj več kot le za razrešitev ministrice za pravosodje. Vodstvo stranke SD ni razpoznalo, da ima opravka s projektom pete kolone,, ki ga nadzoruje neformalna skupina. Njene načrte je ogrozila trmoglavost ministrice za pravosodje, ki je vztrajala pri stališču, da je treba razkriti ozadje in ekipo neformalne skupine pete kolone. Na veliko zadovoljstvo opozicije je bil učinek afere v javnosti takšen, da je javnomnenjska podpora strankama GS in SD dobesedno strmoglavila.

Vodilna opozicijska stranka SDS je seveda izkoristila afero kot darilo pred evropskimi volitvami. Organizirala je parlamentarno razpravo o koruptivnosti politikov in strank, ki upravljajo državo. Napoveduje tudi glasno budnico na prvi pomladni dan. Da je prav stranka SDS v praktični uporabi koruptivnih ravnanj daleč pred političnimi konkurenti, čivkajo že vrabci. Opozicijska SDS lastno korupcijo spretno skriva za kulisami zapletenih družbenih dogajanj.

Afera nakupa sodne palače ima tudi dobro plat. Deluje kot priložnost in spodbuda koaliciji, da namesto napovedi in obljub sestavi projekt neposrednih nalog in opravil in si z njihovim uresničevanjem povrne pomemben del politične moči in zaupanja javnosti, ki ga je dobila na volitvah leta 2022.

Janez Krnc, Litija