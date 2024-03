Mislim svoje mesto: Pogled od zgoraj

Pred dnevi sem bila po dolgem času spet na ljubljanskem gradu, obilno obiskanem. Načeloma bi to lahko bila dobra novica, če ne bi bila za gnečo kriva tudi dva večno ista dejavnika: prvi je labirint stopnišč ob izstopu iz vzpenjače, kjer se ljudje zataknejo in ne vedo ne kod ne kam, »informativne« table pa z naštevanjem imen prostorov in z zemljevidom s številkicami delujejo kot norčevanje iz zbeganega obiskovalca. Drugi evergreen gradu so dela. Večna dela, večna prekopavanja, tokrat centralnega vhoda, zaradi česar morajo tudi tisti, ki pridejo peš, skozi vse tisto vozičkom, starejšim in nepoučenim neprijazno »štengovje«.