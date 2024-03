Imenovali v. d. direktorja slovenjgraške bolnišnice

Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je za v. d. direktorja bolnišnice imenoval dosedanjega pomočnika direktorja bolnišnice za poslovno-pravne zadeve in nemedicinske dejavnosti Ksandija Javornika. Ta bo mandat v. d. direktorja nastopil 14. marca. Dosedanjemu direktorju Janezu Lavretu, ki je podal odstop, namreč mandat preneha 13. marca. Lavre je eno leto pred iztekom mandata svetu zavoda v začetku februarja podal odstop z mesta direktorja bolnišnice oziroma je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi na mestu direktorja bolnišnice. Članom sveta zavoda je nato na seji 15. februarja v pojasnilih odstopa med drugim navedel neodzivnost ustanovitelja glede pomembnih točk za bolnišnico in podcenjenost nekaterih zdravstvenih storitev. Svet zavoda je na redni seji potrdil tudi letno poročilo bolnišnice za lani, ki kaže, da je bolnišnica minulo leto sklenila s 3,9 milijona evrov primanjkljaja ob realiziranih 64,8 milijona evrov prihodkov. Načrt za lansko leto je sicer predvideval dobrih 70 milijonov evrov prihodkov. Skupna izguba zadnjih let skupaj z lansko je po njegovih besedah dosegla 12 milijonov evrov. Svet bolnišnice je potrdil tudi finančni načrt za letos, ki predvideva uravnoteženo poslovanje s skupno 73,8 milijona evrov prihodkov.