Bronasti kip legendarnega Brucea Leeja je v parku največjega hercegovskega mesta stal od leta 2005, in to na podstavku, na katerem piše Bruce Lee, 1940–1973, Tvoj Mostar; predstavljal naj bi simbol povojne sprave. Spomenik najvplivnejšega svetovnega mojstra borilnih veščin, ki je borilne veščine populariziral tudi v ZDA, je hitro postal ena največjih znamenitosti mesta, o kateri so pisali tudi skoraj vsi svetovni mediji.

Povsem razumemo novinarske kolege v BiH in tudi vso tamkajšnjo javnost, da so ob objavi te policijske novice popolnoma pretreseni in šokirani. Verjetno danes ni zadeve v tem mestu in v vsej BiH, ki bi bila za tamkajšnje prebivalce večja težava in problem kot to, da jim je nekdo sunil kip azijsko-ameriškega karateista iz filmov sedemdesetih let prejšnjega stoletja.