Valižanska princesa Catherine, »po domače« Kate, žena prestolonaslednika Williama, je očitno v Windsorju. Paparacevo fotografijo, ki se je v ponedeljek pojavila v ZDA, so v Britaniji za zdaj le opisali, ne pa objavili, menda zaradi spoštovanja njene želje po zasebnosti med okrevanjem po še vedno nepojasnjeni »načrtovani trebušni operaciji«. V palači so zatrdili le, da princesa nima raka. Fotografija, ki jo je prvi objavil ameriški estradniški spletni portal TMZ News, naj bi bila posneta v ponedeljek ob devetih zjutraj v Windsorju. Kate s sončnimi očali (ponedeljek je bil sončen) je na sovoznikovem sedežu v velikem terenskem avtu, ki ga vozi njena mati Carole. Čeprav fotografija ni ostra, ni nobenega dvoma, da sta to Kate in njena mati. Zaradi ure in lokacije je mogoče sklepati, da sta otroke prestolonasledniškega para razvozili v šolo. Družina prestolonaslednika Williama se je leta 2022 iz Kensingtonske palače v Londonu preselila v Adelaide Cottage v Windsorju predvsem zaradi šolanja otrok.

Šele junijska vrnitev »na delo«?

Pred ponedeljkom smo Kate v javnosti zadnjič videli lani na božični dan. Pred sedemdesetimi dnevi. Doma okreva že več kot mesec dni, od 29. januarja, ko je trinajst dni po operaciji skrivaj zapustila zasebno londonsko bolnišnico. Več časa ko je minevalo, glasneje so se ne le Britanci spraševali, kje je Kate. Ugibanja in govorice so se še razširili, ko je William v zadnjem trenutku zaradi nepojasnjenih »osebnih razlogov« odpovedal udeležbo na spominski maši za nekdanjega grškega kralja Konstantina, ki je bil njegov krstni boter. Iz palače so sporočili le, da osebni razlogi niso povezani s Kate. Predstavnik Kensingtonske palače, uradnega sedeža Williama in Kate, se je nekaj dni kasneje odzval na ugibanja in govorice, ni pa povedal ničesar novega. Skrb za zdravje 42-letne princese je prej povečal, kot zmanjšal, ko je poudaril zavezanost »transparentnosti o njenem okrevanju« in dejal: »Januarja smo sporočili pričakovano trajanje princesinega okrevanja in poudarili, da bomo sporočali le pomembne spremembe.« Pomembne spremembe očitno ni mogel dodati, dodal je isto kot pred dobrim mesecem: da »ji gre dobro«. In da se ne bo vrnila na delo pred veliko nočjo (letos je ta 31. marca). Dane je tudi britansko obrambno ministrstvo nerodno prej povečalo, kot zmanjšalo skrbi za princesino zdravje, ko je prvo oznanilo princesino uradno dolžnost: napovedalo njeno udeležbo na tradicionalni vojaški paradi ob uradnem rojstnem dnevu monarha, ki je 8. junija. V Kensingtonski palači ne le da tega niso potrdili, ampak so sporočili, da se obrambno ministrstvo o tem ni posvetovalo z njo. Prav tako so nenavadni megleni odzivi prestolonaslednika Williama, ko se sam pojavlja v javnosti. Zahvaljuje se za izraze podpore in šopke, ki jih dobi za Kate, še niti enkrat pa ni odgovoril na vprašanje, kako je s Kate.

Tudi nore govorice

Vse skupaj je že dolgo voda na mlin govoricam o razlogih za princesino izginotje do nenadne pojavitve na fotografiji. »Najhujša« govorica, ki je španskega izvora, je, da so se njeni zdravniki zaradi zapletov po načrtovani trebušni operaciji odločili za umetno komo, da so ji rešili življenje. V palači naj bi to jezno zanikali. Druga najglasnejša govorica je, da je izvor princesinih težav psihičen, doživela naj bi tudi živčni zlom zaradi Williamove afere s skupno znanko, aristokratsko hčerjo Rose Hanbury, ki naj bi se začela leta 2018, ko je bila Kate tretjič noseča – s princem Louisom. Internet je tudi poln norih teorij in posredno norčevanja. Kate naj bi bila tako dolgo odstotna ali zato, ker so jo klonirali, ali zato, ker so jo tako grdo ostrigli in čaka, da ji zrastejo lasje, ali zato, ker je imela lepotno operacijo za polepšanje zadnjice (brazilian butt lift, kot temu rečejo v stroki).

Kriza na dvoru

Stanje na britanskem dvoru bi lahko opisali kot krizno. Ne le zato, ker sta dva od treh ključnih članov družine, kralj in prestolonaslednikova žena, na bolniški, ampak tudi zato, ker kraljevo družino in monarhijo zastopa njeno B-moštvo. To je bilo posebej boleče, ko Williama ni bilo na spominski maši za nekdanjega grškega kralja in so glavne vloge odigrali nekdanja kraljeva ljubica, zdaj kraljica Camilla, osramočeni prisilno upokojeni princ Andrew, ki je imel usta do ušes in se, odkar sta zbolela kralj in Kate, še bolj sili v ospredje, ter celo njegova nekdanja žena, že dolgo spet partnerica Fergie, ki je v preteklosti prav tako osramotila družino. To ni dobro za kraljevo družino in monarhijo. Kot ni kritika domnevne nove transparentnosti kraljeve družine, ki naj bi spremljala bolezen kralja, ki se zdravi za neznanim rakom, in Kate, ki okreva po skrivnostni trebušni operaciji.

Morda bo bolj »transparenten« njen stric Gary Goldsmith, razvpiti zgovorni četrtič poročeni poslovnež, eden od udeležencev šova Veliki brat slavnih, ki se je v ponedeljek zvečer vrnil na otoške televizijske zaslone. Za ogrevanje so ga vprašali, ali ga bo nečakinja gledala v Velikem bratu. »Če bo gledala, bo zagotovo izza zofe. Lepe zofe v lepi hiši.«