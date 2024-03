Facebook danes popoldne za več sto tisoč ljudi ni bil dosegljiv. Spletna stran oziroma aplikacija je sicer delala, a je uporabniki niso mogli uporabljati, ker jih je sistem samodejno odjavil. Prikazovalo se je sporočilo o napaki pri vpisu, ponovni poskus vpisa pa je bil zavrnjen. Izpad se je pričel okoli 16. ure po srednjeevropskem času. Poleg Facebooka nista delovala Instagram in Messenger, pa tudi Threads, Metina različica Twitterja oziroma omrežja X.

Spletna stran downdetector.com v živo beleži izpade delovanja posameznih spletnih strani. Več kot 300.000 ljudi z vsega sveta je popoldne prijavilo, da Facebook ne dela.

Za Meto, ki ima v lasti platformi Facebook in Instagram, je to eden večjih izpadov v zadnjih letih. Andy Stone, vodja komunikacij v podjetju Meta, je na omrežju X zapisal, da se v družbi zavedajo težav pri dostopu do njihovih storitev in da odpravljajo težave.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Slabi dve uri kasneje je objavil zapis, da so tehnične težave odpravljene. Uporabnikom se je v imenu podjetja Meta opravičil za nevšečnosti.

Mrk omrežij podjetja Meta je spremljal večji naval na družbeno omrežje X. Uporabniki so se ne veliko šalili na račun izpada. Oglasil se je tudi Elon Musk, lastnik omrežja X, ki je zapisal: »Če to berete, je to zato, ker naši strežniki delujejo.«

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024