Veleslalom za svetovni pokal v Kranjski Gori odpovedan, v soboto slalom

Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrozile varnost tekmovalcev, prisiljeni odpovedati za soboto načrtovan veleslalom, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Tekme v veleslalomu ne bodo nadomeščali.