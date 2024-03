»Posililo me je sedem moških,« je v dramatičnem posnetku, objavljenem na instagramu, povedala 28-letna Fernanda, popotnica in vplivnica z brazilskim in španskim potnim listom. Na poti v Nepal sta se s 63-letnim možem Vicentom, s katerim že pet let z motorjema potujeta po svetu, ustavila v okrožju Dumka na severovzhodu Indije, ker sta si ob cesti postavila šotor, saj drugje nista našla prenočišča. Sredi noči ju je napadla skupina moških.

Posiljevali so jo dve uri

»Pretepli so naju, okradli, a niso odnesli veliko stvari, saj je bil njihov osnovni cilj posilstvo. Sva v bolnišnici, tukaj je tudi policija,« je še pojasnila. Njen obraz na posnetku je poln prask, odrgnin, modric. V kaj veliko boljšem stanju ni niti Vicente, ki so mu napadalci na vratu držali nož. »Grozili so, da naju bodo ubili. Po glavi so me udrihali s čelado, razbili so mi čeljust. Fernanda jo je odnesla veliko hujše kot jaz. Prasci nemarni,« pa je dogajanje opisal 63-letni španski popotnik.

Fernanda je za špansko televizijo še povedala, da je napad trajal dve uri, posiljevalci pa da so se izmenjevali. Kljub vsemu, kar je pretrpela, pa je odločena, da bodo storilci plačali za svoja dejanja. »Nihče ne ve, kaj sem prestala. Ni me sram, nisem jaz kriva za to, kar so mi storili. Močna sem in močna bom ostala ne glede na to, kaj vsi drugi pravijo. Dobila sem drugo priložnost za življenje in izkoristila jo bom. To me je zaznamovalo, ne bom pa pustila, da me požre,« je še dodala.

90 prijav posilstev na dan

Policija je tri osumljence že prijela, zaradi obtožb skupinskega posilstva pa so se že znašli pred sodiščem. Štiri, katerih identiteto poznajo, še vedno iščejo. Stari naj bi bili nekje med 20 in 30 leti. Po poročanju britanskega časnika Telegraph sta se na sodišču zglasila tudi napadena zakonca, kjer so jima indijske oblasti izplačale milijon rupij oziroma okoli enajst tisoč evrov odškodnine. Takšna je tam pač praksa. »Preiskava poteka, upamo na pospešeno sojenje in čim prejšnjo obsodbo,« je za časnik pojasnil Anjaneyulu Dodde, namestnik komisarja okrožja Dumku.

Zakonca sta objavila še en posnetek, v katerem sta sporočila, da se počutita bolje. Ljudem sta se zahvalila za vso podporo, dejala pa tudi, da policija dela vse, da bi prijela še preostale osumljene. Sporočila sta, naj ljudje nikar ne sodijo Indije po tem dogodku. »To je država, polna dobrih ljudi, ki jo je vredno obiskati. Kot povsod drugod se tudi tukaj dogajajo tako dobre kot slabe stvari.«

Nekaj mesecev tudi v Sloveniji

Fernanda in Vicento bosta začasno prekinila potovanje okoli sveta in se vrnila v Španijo, kjer živita. V petih letih sta v 66 različnih državah prevozila 170 tisoč kilometrov. O svojih dogodivščinah poročata prek računa @vueltaalmundoenmoto na instagramu, kjer imata okoli 300 tisoč sledilcev. Pred štirimi leti sta se za nekaj mesecev ustavila tudi v Sloveniji, o čemer je na svojem facebook računu spregovoril popotnik Zvone Šeruga: »Prijatelji smo. Pred štirimi leti sta en teden stanovala pri naju v Ljubljani, potem sta za tri mesece najela še sobo v Piranu. Upam, da bo Fernanda, ker je tuja državljanka, morda uspela narediti vsaj majhno spremembo na tem področju v Indiji in bo tako rešila čast in življenje kakšne Indijke.«

Skupinsko posilstvo je sprožilo val ogorčenja tako v tujini kot v Indiji, kjer so predlani zabeležili po 90 prijav posilstev na dan. Po ocenah oblasti jih ogromno ostane neprijavljenih. Po skupinskem posilstvu, mučenju in umoru študentke medicine na avtobusu v Delhiju leta 2012 so izbruhnili množični protesti, ki so prinesli nekaj sprememb v zakonodaji, a bo na tem področju treba storiti še ogromno. Redki niso niti (skupinski) napadi na turistke.